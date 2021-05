Deux policiers sauvent un homme d’un camion en feu

Deux policiers du Texas ont joué les héros au cours des derniers jours à Austin, au Texas.

Les agents Eduardo Pineda et Chandler Carrera ont été appelés à intervenir dans un quartier résidentiel en raison d’appels faits au 911 pour signaler un camion en flammes.

Arrivés sur place, les deux membres des forces de l’ordre ont constaté qu’un homme inconscient se trouvait à l’intérieur du véhicule. Puisque les portes étaient verrouillées, ils ont entrepris de fracasser la fenêtre afin de réussir à extirper l’homme du véhicule.

Les deux agents de police ont réussi à le traîner loin du camion, peu de temps avant que celui-ci ne prenne complètement feu.

L’homme en question a été gravement incommodé par la fumée et transporté à l’hôpital, mais il a été sauvé grâce à la bravoure des deux policiers.

La scène filmée par une caméra portative de l’un des agents a été partagée par le service de police de la ville d’Austin.

Par ailleurs, le même jour, les agents Pineda et Carrera sont intervenus sur la scène d’une fusillade et ont sauvé l’une des victimes en faisant pression sur ses blessures à l’aide d’un garrot. Les deux hommes ont par la suite été honorés par le service de police en raison de leur courage et de leur rapidité d’intervention lors de ces deux incidents survenus à seulement quelques heures d’intervalle.