Fonctionnaires fédéraux dorlotés

OTTAWA | Depuis l’automne, le gouvernement fédéral a dépensé plus de 30 millions de dollars pour équiper ses fonctionnaires à domicile en mobilier, services de téléconférence, papeterie et fournitures de bureau en tous genres.

C’est ce qu’a calculé Le Journal en épluchant quelque 1856 pages de dépenses détaillées fournies par 27 ministères et agences du gouvernement à la demande du député conservateur Kerry Diotte, de la circonscription d’Edmonton Griesbach, en Alberta.

Le grand total de 30 158 569,04 $ n’est que la pointe de l’iceberg, car plusieurs ministères et agences n’ont pas dévoilé leurs frais, dont deux des plus importants employeurs de l’État : l’Agence du revenu et Services publics et Approvisionnement Canada.

De plus, ceux qui ont fourni leurs dépenses n’ont dévoilé que celles enregistrées depuis le 23 septembre 2020, et non pas depuis le début de la crise, soit mars 2020.

Alternance

« Trente millions de dollars, à première vue, ça peut paraître énorme. Mais il faut comprendre que ce n’est pas des dépenses temporaires, c’est de l’équipement qui va rester », commente Yvon Barrière, vice-président pour le Québec de l’Alliance de la fonction publique du Canada.

Il explique qu’entre 35 % et 50 % des fonctionnaires devraient travailler en alternance entre le bureau et leur domicile après la pandémie, d’après les prévisions du président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos.

Le chef syndical s’attendait néanmoins à ce que le Conseil donne des directives aux ministères pour uniformiser les dépenses.

Or, en épluchant les notes de frais en détail, on constate que les ministères n’ont aucun standard d’achat pour assurer une certaine équité.

Le ministère de l’Agriculture a ainsi acheté une chaise à 100,79 $ et une autre à 1380,67 $, un bureau ajustable à 379,99 $ et un autre à 2815,12 $. Un fonctionnaire a obtenu une imprimante à 6013,50 $, un autre un clavier à 2362,50 $ et un autre un bras de moniteur à 6810 $.

« Les sommes pour certains équipements montrent qu’il y a bon nombre de fonctionnaires qui se sont laissés aller », réagit Renaud Brossard de la Fédération canadienne des contribuables.

« Alors que la dette dépasse les 1000 milliards de dollars, il est indécent de voir des fonctionnaires s’acheter du mobilier de luxe à même les fonds publics », gronde M. Brossard.

Luxe indécent

Au fil des pages, on constate aussi que les ministères ne font pas systématiquement des achats groupés pour réduire les coûts.

Ils ont ainsi dépensé des milliers de dollars pour acheter un à un des tapis coussinés pour soulager la fatigue des utilisateurs de bureaux ajustables pour travailler debout.

On trouve aussi des milliers de tapis de souris, de câbles, de casques d’écoute, de stylos et de bloc-notes, très souvent achetés à la pièce. Emploi Canada a ainsi dépensé 9,37 $ pour un bloc de post-it et 12 $ pour un stylo effaçable.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor n’a pas répondu aux questions du Journal.

Tapis de sol anti-fatigue

Photo tirée de Twitter

54,99 $

Prix à l’unité chez un grand détaillant

69,99 $

Prix d’un modèle inconnu payé par Sécurité publique Canada le 3 avril 2020

Chaise de bureau ergonomique

Photo courtoisie

159,99 $

Prix à l’unité chez un grand détaillant

1380,67 $

Prix d’un modèle inconnu payé par Agriculture et Agroalimentaire Canada le 31 janvier 2021

Support de bureau pour moniteur

Photo Adobe Stock

49,99 $

Prix à l’unité chez un grand détaillant

6810 $

Prix d’un modèle inconnu payé par le ministère des Finances le 16 octobre 2020

Bureau ajustable assis-debout, électrique

Photo Adobe Stock

399,99 $

Prix à l’unité chez un grand détaillant

2815,12 $