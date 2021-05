«Larves de vie»: les insectes pour imager les troubles qui nous habitent

Illustrer les troubles qui nous rongent à l’aide d’insectes, c’est ce qu’a voulu faire l’auteure Christine Gosselin avec son livre Larves de vie, un titre à la fois intrigant et dérangeant, mais une œuvre fort pertinente.

«Ç’a été un déclic naturel», a répondu d’emblée Mme Gosselin lorsque questionnée sur l’utilisation des insectes pour imager ses écrits.

«Je voulais avoir quelque chose qui était tangible et quelque chose auquel on réagit automatiquement à titre de personne», a-t-elle poursuivie en entrevue à Québec matin sur LCN, dimanche.

«Je pense que les insectes créent ça. On a soit un dégoût total pour les insectes ou on veut les aider, on veut les laisser vivre. Donc, il y a un peu de beauté dans la laideur», a-t-elle ajouté.

Anxiété, troubles alimentaires, mal de soi, automutilation et infertilité sont aux nombres des sujets tabous abordés dans ce livre par l’auteure. Mais pour Christine Gosselin, l'écriture du livre a été quelque chose de thérapeutique, comme un journal intime.

«Moi, ces problèmes-là, je les vivais quotidiennement, mais je ne voulais pas en parler avec des proches. Pas nécessairement parce que j’avais peur qu’ils ne comprennent pas, qu’ils ne m’acceptent pas, mais je ne voulais pas les inquiéter avec ça», a-t-elle souligné.