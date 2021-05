Maple Leafs: le retour des partisans devra attendre à Toronto

En Ontario, plusieurs ont pris bonne note de la présence de spectateurs au Centre Bell, samedi, et une pétition réclamant l’accès de partisans au domicile des Maple Leafs de Toronto pour le match de lundi a été lancée, sauf que la province concernée a écarté cette possibilité.

Tel que rapporté dimanche par la chaîne CP24, le maire de Brampton, Patrick Brown, a demandé au public de signer sa pétition en ligne afin de convaincre les autorités responsables de permettre à des travailleurs de première ligne du réseau de la santé ayant reçu deux doses de vaccin d’assister à la rencontre décisive de la série face au Canadien de Montréal.

Cependant, la porte-parole du ministère de l’Héritage, du Tourisme, de la Culture et du Sport, Dakota Brasier, a rejeté l’idée, du moins, pour le duel à venir au Scotiabank Arena.

«Le bureau de la Direction de la santé publique a analysé et approuvé le plan de reprise de la Ligue nationale de hockey [LNH] pour les Maple Leafs de Toronto et les Sénateurs d’Ottawa. Celui-ci comprend des protocoles rigoureux en matière de santé et de sécurité. Ils ont été développés pour assurer la sécurité des joueurs, des membres du personnel, des employés, des familles et de la communauté. Maintenant, aucun spectateur n’est admis pour assister en personne aux matchs», a-t-elle affirmé.

«La province continuera de suivre les recommandations des responsables de la Santé publique et des autres experts médicaux pour déterminer quand il sera sécuritaire d’alléger des mesures, si c’est approprié de le faire.»

Des appuis

Pendant que le Tricolore accueillait 2500 partisans pour le sixième choc de la série de premier tour contre les Leafs, Brown a cru bon d’interpeller la province dans sa pétition.

«Étant donné qu’une grande partie de nos travailleurs essentiels et de nos employés de la santé ayant tant donné au cours de la dernière année sont complètement vaccinés, cela donnerait un élan aux Maple Leafs», a indiqué Brown en évoquant la présence de gens vaccinés deux fois à l’intérieur des arénas américains de la LNH.

De son côté, le maire de Toronto, John Tory a laissé une porte grande ouverte au retour éventuel de partisans des Leafs, rappelant néanmoins que c’est la province qui a le dernier mot dans ce dossier.

«Je réfléchirais sérieusement à agir ici, car vous avez vu ce qui s’est passé à Montréal. Les gens étaient pas mal éloignés les uns des autres et il y avait des masques qui étaient portés, peut-être pas autant que ça aurait dû être le cas», a-t-il déclaré.