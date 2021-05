Nouvelle convention collective pour les employés de Vidéotron

La majorité des employés syndiqués de la région de Montréal de Vidéotron ltée (SEVL-2815) ont accepté l’entente de principe proposée un mois plus tôt pour le renouvellement de leur convention collective.

Près de 88 % des membres ont voté en faveur d'un nouveau contrat d’une durée de sept ans qui offre des augmentations salariales de plus de 15 % sur cette période, avec deux années rétroactives.

«Nous sommes globalement très satisfaits du dénouement. Avec cette nouvelle convention collective, nous avons réussi à sécuriser nos emplois et à protéger nos acquis. De plus, nous sommes heureux du fait qu'il y avait une belle participation à l'assemblée générale virtuelle», a expliqué dimanche par voie de communiqué le président du SEVL-SCFP 2815, Nick Mingione.

Les modalités du télétravail ont également fait l’objet de négociations, en autorisant désormais la semaine de travail de quatre jours pour certains postes.

Cette entente arrive après deux ans de négociations entre les deux parties, l’employeur ayant dû demander une conciliation le 10 mars dernier afin de faire avancer le dossier. Les quelque 3000 salariés de Vidéotron étaient sans contrat de travail depuis décembre 2018.

«Grâce à cette entente, nous pourrons continuer à faire ce que nous faisons de mieux : offrir une expérience client unique et développer des solutions innovantes. Nos employés sont les piliers de Vidéotron et je suis fier que nous soyons résolument tous tournés vers l'avenir», a souligné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.