Pensionnat de Kamloops: le drapeau du Canada en berne

Le drapeau du Canada a été mis en berne au Parlement, dimanche, afin d’honorer la mémoire des centaines d’enfants dont les corps ont été découverts sur le terrain d’un ancien pensionnat autochtone de Kamloops, en Colombie-Britannique.

«Pour honorer les 215 enfants qui ont perdu la vie à l’ancien pensionnat de Kamloops et les enfants autochtones qui ne sont jamais rentrés à la maison, les survivants et leurs familles, j’ai demandé la mise en berne des drapeaux de la Tour de la Paix et des immeubles fédéraux», a indiqué le premier ministre Justin Trudeau sur son compte Twitter dimanche.

Ce geste fait suite à l’annonce de la découverte, vendredi, de centaines de dépouilles enterrées sur le terrain du Kamloops Indian Residential School, un pensionnat qui avait ouvert en 1890 et était devenu le plus important du genre du Canada. Certaines des jeunes victimes issues de la Première Nation Tk’emlúps te Secwépemc étaient âgées d’à peine trois ans.

Le premier ministre avait déjà affirmé, vendredi, avoir «le cœur brisé» par cette découverte, qualifiée de «triste rappel de ce sombre chapitre de notre histoire».

La ministre des Affaires autochtones et du Nord, Carolyn Bennett, a fait valoir de son côté que «la découverte dévastatrice à l'ancien pensionnat de Kamloops souligne l'importance de sensibiliser les Canadiens à cette partie honteuse de notre histoire.»

«Une ligne d’écoute nationale sur les pensionnats est disponible pour aider les anciens élèves et les personnes touchées. Vous pouvez obtenir de l’aide et des services d’aiguillage en cas de crise en appelant la Ligne de crise nationale 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419», a ajouté Mme Bennett dimanche.

Ironiquement, la découverte des victimes avait été annoncée le jour même de l’adoption d’un projet de loi à Ottawa visant à créer une Journée nationale de la vérité et de la réconciliation au Canada, un futur jour férié pour commémorer la mémoire des victimes et des survivants des pensionnats.