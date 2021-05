Recyclage de tellure: des matériaux de haute performance fabriqués au Québec

Québec souhaite développer une chaîne de production de matériaux de haute performance fabriqués à base de minéraux recyclés. Les ministres Pierre Fitzgibbon et Jonatan Julien viennent de donner un petit coup de pouce à une entreprise montréalaise qui va rapatrier au Québec une partie de sa production asiatique.

L'entreprise 5N Plus s’est vue octroyer un peu moins de 4 millions afin de soutenir son projet de recyclage de tellure, un résidu de métaux mineurs que l'on retrouve attaché au cuivre, au plomb et même à l'or.

La compagnie opère depuis 20 ans, et gère neuf usines sur la planète.

Le petit coup de pouce de Québec va lui permettre de rapatrier ses opérations de Malaisie et du Laos. L'aide va également permettre de créer une vingtaine d'emplois au Québec

«Nous à long terme, ce qu'on aimerait, c'est de créer de l'intérêt ici au Québec au Canada à Montréal pour développer l'intérêt d'entreprises scientifiques pour produire des produits à hautes valeurs ajoutées à partir des matériaux que l'on fabrique», affirme le chef de la direction financière de 5N Plus, Richard Perron.

La production de 5N Plus se retrouve dans des matériaux de haute performance.

«Aujourd'hui, la principale utilisation du tellure, industrielle ou à l'échelle mondiale, c'est définitivement dans les énergies renouvelables, donc des composés semi-conducteurs à base de tellure sont utilisés pour la fabrication de panneaux solaires», explique le directeur commercial de 5N Plus, Jean-Nicolas Beaudry.

Le produit fini est également utilisé dans la fabrication d'appareil d'imagerie médicale.

L'objectif de Québec est de créer une chaîne de production de l'extraction des minerais aux produits finis, car 100 % de la production de 5N Plus se retrouve actuellement à l'étranger.

«On veut que nos minerais soient convertis et que la valeur ajoutée demeure au Québec. Moi je suis désolé de voir qu'on prend certains produits du Québec, de notre terroir et qu'on les exporte et qu'on laisse les étrangers créer de la richesse. Je pense qu'il faut créer de la richesse au Québec. 5N Plus est l’un des moyens pour convertir ces minéraux-là», clame le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

Actuellement, la production québécoise de tellure représente 25% du marché mondial dominé par la Chine, qui en détient 50%.