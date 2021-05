Un garçon de 7 ans sauve sa famille de la noyade

Chase Poust, un jeune garçon de 7 ans de Jacksonville en Floride, a sauvé son père et sa petite sœur de la noyade.

Les deux enfants se baignaient dans l’eau près du bateau de leur père quand soudainement la fillette a été emportée par le courant.

«Le courant était tellement fort que ma sœur, qui habituellement se tenait à l’arrière du bateau, a lâché son emprise. J’ai alors, moi aussi, lâché le bateau pour l’agripper, mais nous étions pris dans le courant», mentionne Chase Poust.

Immédiatement, le père Steven Poust a sauté à l’eau sans veste de flottaison pour tenter de sauver ses enfants qui s’éloignaient en raison de la force du courant.

Il a demandé à son fils de nager vers la rive et d’aller chercher les secours.

«Je lui ai dit que je l’aimais parce que je n’étais pas sûr de ce qui allait se passer. J’ai essayé de rester avec ma fille le plus longtemps possible, mais en essayant de la porter, je m’épuisais et elle a dérivé», explique le père.

Après une heure dans l’eau à nager, Chase a réussi à rejoindre la terre ferme. Il a alors cogné aux portes des maisons pour tenter d’obtenir de l’aide.

C’est finalement une équipe qui s’occupe de la faune de la Floride qui est venue secourir le père et la petite fille toujours à l’eau.

Les services d’incendie et la police ont également participé à l’opération de sauvetage.

Les membres de la famille ont mentionné aux journalistes qu’ils ne seraient pas en vie si ce n’était de l’effort du jeune Chase.