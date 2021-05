Un nouveau médecin en chef en Ontario à la fin juin

L’Ontario se dotera d’un nouveau médecin hygiéniste en chef à la fin du mois de juin alors que le Dr David Williams partira à la retraite, après avoir passé la dernière année de sa carrière à gérer au quotidien la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement de Doug Ford en a fait l’annonce par voie de communiqué, dimanche matin.

«Je tiens à remercier le Dr Williams de son dévouement [...]. Nous sommes extrêmement reconnaissants de sa direction chevronnée à la barre de la réponse de la province à la pandémie pour protéger nos collectivités contre la COVID-19 et ses répercussions dévastatrices», a déclaré la ministre de la Santé, Christine Elliott.

Le gouvernement compte faire adopter une motion à l’Assemblée législative – une formalité pour ce gouvernement majoritaire – afin que le Dr Williams, qui partira à la retraite le 25 juin, soit remplacé dès le lendemain par le Dr Kieran Moore. Ce dernier est le médecin hygiéniste pour le Bureau de santé de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington depuis le 1er juillet 2017.

Le Dr Moore commencera à travailler avec le Dr Williams dès le 7 juin, afin de faciliter la transition à la tête de la santé publique de l’Ontario.

Le Dr Williams était devenu le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario en février 2016. À l’image de ses homologues des autres provinces, il s’est retrouvé au cœur de la tempête de la COVID-19, devenant l’une de ses figures médiatiques en Ontario avec des points de presse réguliers les après-midi pour faire le point sur les avancés de la lutte contre le virus.

Le médecin devait partir à la retraite au cours de l’hiver, mais avait accepté de retarder celle-ci pour éviter une brusque transition en plein cœur de la pandémie.

«Servir la population de l’Ontario comme leur médecin hygiéniste en chef a été un plaisir et un honneur. J’ai eu le privilège de travailler avec certaines des personnes les plus douées et talentueuses qui soient durant ma carrière et je tiens à remercier chacune d’elles», a déclaré le Dr David Williams en remerciant aussi les Ontariens pour leur «soutien» démontré au cours de la pandémie.