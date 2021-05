Une Montréalaise arrêtée en possession de pattes de raton à la douane

Une Montréalaise propriétaire d’une boutique de taxidermie a été arrêtée jeudi à la frontière américaine pour possession de «nombreux objets sauvages non déclarés».

Pattes de ratons laveurs, cornes d’antilopes ou encore crânes et pieds de crocodiles, la Montréalaise Vanessa Rondeau a été interceptée avec plusieurs parties d’espèces protégées par la Loi américaine sur les espèces menacées d’extinction et la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, a rapporté samedi le quotidien américain Bennington Banner.

Selon les documents déposés auprès de la U.S. District Court for the District of Vermont et obtenus par Le Journal, la propriétaire du magasin The Old Cavern Boutique a essayé de traverser la frontière avec 18 crânes et sept pieds de crocodile, trois paresseux, 12 crabes fer à cheval, 23 pattes de raton laveur, 30 étoiles de mer, 6 mâchoires de requin, 4 poissons-globes, 8 cornes d’antilopes et un crâne humain avec des papillons dessus.

La Montréalaise était d’ailleurs dans le viseur du U.S. Fish and Wildlife Service depuis près de trois ans, ses nombreux allers-retours et les colis envoyés entre les deux pays étant particulièrement surveillés entre novembre 2018 et septembre 2019, a indiqué le Bennington Banner.

«De courts voyages aux États-Unis, à des heures tardives, comme ceux de Rondeau les 26 juillet et 7 septembre 2019, rencontrent des caractéristiques de passage des frontières qui sont utilisées par d’autres trafiquants d’espèces sauvages», a spécifié l’agent spécial du U.S Fish and Wildlife Service Ryan Bessey, dans un affidavit.

Vanessa Rondeau aurait ainsi enfreint la loi Lacey, qui interdit le trafic d’objets provenant d’espèces en voie de disparition.

«Il existe un marché international des curiosités dans lequel des objets uniques et souvent rares sont recherchés par les collectionneurs», a expliqué l’agent Bessey d’après le quotidien du Vermont.

«Ces objets peuvent inclure des instruments médicaux anciens, des cristaux, des objets d’histoire naturelle préservés, des objets de taxidermie et des squelettes. Sur ce marché, les parties d’animaux sauvages et leurs produits sont des articles populaires et fréquemment achetés et vendus», a-t-il ajouté.