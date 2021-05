Vélo de montagne: Nouveautés sur les sentiers

Les centres de vélo de montagne réservent plusieurs nouveautés dans les sentiers cet été. Certaines ont été inaugurées l’automne dernier, tandis que d’autres feront leur apparition dans les semaines à venir. En route vers la découverte !

La Grisante du Mont-Sainte-Anne

Photo courtoisie, Étienne Dionne

La Grisante fait l’objet d’importantes rénovations cet été, pour un investissement de 150 000 $ partagé entre la station Mont-Sainte-Anne et la MRC de La Côte-de-Beaupré. Cette piste similaire à La Baptême, mise à neuf en 2019, démocratisera le sommet ! Les cyclistes de tous les niveaux, au volant d’un vélo à double suspension, pourront la descendre sur 6,3 km en se procurant d’abord un billet de remontée, puis profiter ensuite des pistes de cross-country à la base. La nouvelle Grisante sera réalisée en tronçons qui seront peu à peu accessibles, jusqu’à la livraison finale de la piste à la fin du mois de juillet ou au début d’août.

Le vélo-parc d’Empire 47

Photo courtoisie, Audrey Dionne

Réalisé au coût de 500 000 $, le vélo-parc (pumptrack) asphalté et éclairé d’Empire 47 sera inauguré très bientôt. Sa conception spectaculaire sur deux niveaux, de qualité internationale, plaira autant aux adultes qu’aux jeunes. Sa surface de 1600 m2, hissera ce vélo-parc parmi les plus grands au Québec. Une participation financière de la Ville de Lac-Delage permettra aux citoyens et citoyennes de cette municipalité de l’utiliser gratuitement. Par ailleurs, le centre de vélo de montagne comptera une nouvelle zone pour enfants, puis accueillera les cyclistes dans un nouveau refuge au sommet. Un peu plus tard à l’automne, une piste double losange noir s’ajoutera à l’offre de sentiers.

Montée Neilson Est à la Vallée-Bras-du-Nord

Photo courtoisie, Vallée-Bras-du-Nord

L’an dernier, le secteur Shannahan de la Vallée-Bras-du-Nord accueillait la Tartosuc, une piste de 2 km linéaire idéale pour s’initier au vélo de montagne, guidant ensuite les cyclistes débutant vers les sentiers Sucre d’Orge et Beurre d’érable. Pour les plus expérimentés, vers la mi-été, une nouvelle montée de 5 km « singletrack » viendra rejoindre la Neilson Est, auparavant accessible par un chemin de terre, pour offrir une expérience rehaussée ! Les travaux sont présentement en cours, comme le démontre cette photo.

La Granitosaur

Photo courtoisie, Andy Vathis

La Granitosaur, une piste naturelle d’un kilomètre du secteur Maelstrom, a été inaugurée à la fin de la saison dernière aux Sentiers du Moulin. Affichant deux losanges noirs, une structure de bois longeant la falaise permet de rejoindre le début de la descente. Celle-ci met au défi les habiletés techniques à basse vitesse des cyclistes qui rouleront notamment sur le granite, des passerelles et du terreau. Découvrez aussi la Haute-Maelstrom, un sentier (1 km) grimpant jusqu’au sommet du mont Tourbillon, qui enchaîne ensuite les passerelles, les dalles de roches et l’enrochement jusqu’à l’entrée de la Maelstrom, une descente fluide intermédiaire de 2,5 km.

Que du neuf au Massif de Charlevoix

Photo courtoisie, Gabriel Gakwaya

Le Massif de Charlevoix connaîtra sa toute première saison de vélo de montagne estivale dès le 19 juin ! Douze sentiers (20 km) travaillés mécaniquement créent une progression parfaite entre l’initiation et l’adrénaline pure. Parmi ceux-ci, la piste intermédiaire Histoire sans fin, une descente de 5,5 km débutant près du sommet du Mont Liguori, enchaîne les « berms », « rollers » et le « flow », à travers des points de vue grandioses sur le fleuve et les montagnes. La Whipette, une piste difficile d’environ 1 km à haute vitesse, se compose pour sa part d’une succession de sauts. Sans oublier la « singletrack » à flanc de montagne nommée Piège à r’nard à ours, avec ses virages serrés, sa section abrupte et sa petite « drop ».