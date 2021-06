Assouplissement des règles sanitaires: «Ça fait du bien de se voir»

L’ouverture des salles à manger le même soir qu’un 7e match entre les Leafs et le Canadien ne pouvait mieux tomber pour les restaurateurs qui n’avaient pas connu les joies d’une telle ambiance depuis très longtemps.

Tous sur le bout de leur siège, les fans ont été sur les dents jusqu’à la fin. Qui l’eût cru ! Pratiquement mort et enterré après la 4e partie, le Canadien sera à Winnipeg pour la 2e ronde qui commence dès mercredi.

Même sans accolade ou célébrations amicales, le plaisir a fait oublier la distance entre les tables et le plexiglas encore présent partout.

« Ça fait du bien de se voir et de vivre ça en gang », ont résumé la plupart des spectateurs réunis un peu partout hier pour l’ultime duel entre le Canadien et les méchants Leafs.

Au Boston Pizza de L’Ancienne-Lorette, le patron et tout le personnel étaient très heureux de revoir la clientèle, surtout avec le bonus d’un ultime affrontement à présenter sur les écrans.

Coïncidence parfaite

« C’est le timing parfait. On est plein ! On veut une autre série. L’engouement est là », a lancé l’homme d’affaires Mathieu Castilloux, qui dirige neuf établissements dans la région de Québec, dont la célèbre taverne Jos Dion, ouverte lundi soir.

Même les employés n’auraient pu imaginer mieux pour une ouverture spéciale. Vêtue d’un chandail de Carey Price, Jennifer Lessard a attendu longtemps cette soirée de retrouvailles. Pour la jeune femme, pas question de quitter l’industrie de la restauration.

« Ça fait vraiment du bien. J’avais vraiment hâte. Je m’ennuyais de mon équipe et des clients. J’apprécie beaucoup l’établissement », a-t-elle expliqué.

Même son de cloche pour sa collègue, qu’on devinait fort souriante sous son masque. La travailleuse avait sorti son vieux chandail du Canadien brodé au nom d’Alex Galchenyuk, qui joue désormais pour Toronto.

« C’est gênant ! Tout le monde est de bonne humeur et on a du fun. Faut que ça continue. Ce sont les meilleures soirées », a ajouté Alyson Gosselin.

De beaux moments

Pour les amateurs de chiffres, le Tricolore avait remporté un 7e match par la marque de 3 à 1 contre les Bruins de Boston, le 14 mai 2014, au TD Garden. L’événement avait également été très émotif à l’époque.

Au restaurant La Cage Brasserie sportive de Lebourgneuf, le copropriétaire Philippe LaRoche a savouré cette belle soirée après plusieurs mois de fermeture. Des jours meilleurs se dessinent à l’horizon en fin de pandémie.

« De voir des gens avec des chandails de hockey, heureux de se rencontrer, ça fait du bien. Il faut aussi y aller progressivement. Pour nous, c’est comme ouvrir un nouveau restaurant. C’est un challenge. Nous avons plusieurs nouveaux employés.

D’autres propriétaires ont certainement allumé des lampions à Sainte-Anne-de-Beaupré pour que l’aventure du Bleu-blanc-Rouge se poursuive. À Québec, les bars doivent ouvrir le 14 juin prochain. Et la saison du Canadien n’est pas terminée.

DES GENS HEUREUX

« On a manqué de personnel. On s’est fait prendre au dépourvu. Les gens ont commencé à vouloir réserver dès la victoire du Canadien samedi. On veut des matchs comme ça jusqu’à la coupe Stanley ! » –Mathieu Castilloux, Boston Pizza

« On a une belle équipe et de bons boss. Il ne faut pas perdre ! Faut que ça continue » –Alyson Gosselin, employée

« Ça fait cinq ans que je suis ici et je veux rester dans cette industrie encore longtemps » –Jennifer Lessard, employée

« La terrasse a roulé à plein régime dans les derniers jours. Le hockey n’est pas notre créneau, mais il y a des écrans et les réservations vont très bien. On manque de personnel en cuisine. C’est le défi le plus important de trouver la main-d’œuvre » –Ivan Waddell, Archibald Sainte-Foy.