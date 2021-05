Athlétisme: Retour aux sources 50 ans plus tard pour une centaine d’athlètes

Pas de tablettes, pas de iPhone, pas d’automobiles, pas de vêtements griffés, pas de voyages dans le sud à la pause académique. Tout simplement un survêtement, de bonnes espadrilles, l’accompagnement d’un parent ou un vélo pour se rendre à l’entraînement. C’était la réalité des membres du club d’athlétisme CAMPI de Valleyfield au début des années 70.

Des ados animés par une forte dose de détermination pour atteindre les objectifs inscrits à l’agenda. Et ils ont été nombreux ces athlètes à inscrire leurs noms en larges carrures dans le livre des records de la Fédération d’athlétisme du Québec durant cette période.

Aujourd’hui âgés de la soixantaine, ces athlètes se préparent à vivre un autre moment exaltant. Ils vont avoir la chance de renouer lors des Retrouvailles CAMPI là où tout a commencé soit à Valleyfield vers la fin de l’été 2022.

Depuis le mois de janvier, la machine du comité organisateur composée par les Mylène Cadieux, Sylvie Renaud, Pierre Carry, André St-Amand et Pierre Côté roule à plein régime afin de retracer ceux qui ont dignement porté les couleurs du club entre 1971 et 1987.

Leurs efforts ont porté fruit à ce jour puisque près de 80 athlètes ont été retrouvés. De ce lot, une soixantaine ont un plaisir fou à échanger sur la page Facebook Retrouvailles CAMPI 2022.

Esprit familial

« Nous étions comme une famille élargie », a comparé Robert Brain, un des chevronnés entraîneurs de la première heure.

Effectivement, une famille sportive dont les parents se nommaient Nicole Guilpin, Pierre McSween, Richmond Girouard, Richard Brault, Olivier Gervais et bien sûr Robert Brain. Des entraîneurs de la première heure qui ont guidé leurs athlètes dans l’atteinte de leurs objectifs.

« Le club CAMPI, ce fut des entraîneurs pour nous montrer le chemin, nous guider, nous enseigner discipline et rigueur. Des coéquipiers-amis, un peu comme des frères et sœurs, pour partager nos joies, nos peines et succès », a confié Pierre Côté, un des fiers porte-étendard du club, qui a connu une brillante carrière aux niveaux provincial et national.

Le club a été une école de vie qui a aidé les athlètes à réussir leur vie. Ils sont devenus enseignants, entrepreneurs, gestionnaires, ingénieurs, des femmes et des hommes de carrière, des gens au service de leur communauté et surtout des leaders familiaux.

« CAMPI m’a inculqué un idéal à poursuivre dans une discipline sportive où le dépassement de soi devenait l’objectif, cette façon de penser s’est prolongée au niveau professionnel et dans la vie de tous les jours », ajoute Pierre Carry, un des instigateurs du projet des retrouvailles.

Impatient

Un des meilleurs chez les benjamins et les cadets au lancer du poids, Angelo Béraldin garde de précieux souvenirs de son passage chez CAMPI. Et il piaffe d’impatience dans l’attente de retrouver ses anciens collègues de piste. « Avec l’âge, j’ai réalisé à quel point mon passage au club m’a formé et a façonné mon approche de la vie. J’ai pu m’épanouir dans mes études, ma famille et ma carrière. »

Des propos corroborés par la spécialiste du demi-fond Diane Cazelais. « Pour moi, ce fut une très belle période de ma vie et j’en garde de très beaux souvenirs. »

Recrutement

Ceux qui ont été membres du club entre 1971 et 1987 et qui désirent participer aux retrouvailles sont invités à s’inscrire à campi.retrouvailles@gmail.com