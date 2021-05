Autonomie alimentaire: oui, mais durable

Offert par

En 2019, au Québec, notre assiette contenait 52 % de produits québécois, selon une étude du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Depuis, la pandémie nous a sensibilisés davantage à l’importance de l’autonomie alimentaire, soit la capacité à nourrir le Québec en réduisant le recours aux importations. Mais comment le faire de façon durable?

En appliquant des modèles viables à la fois sur les plans économique, social et environnemental.

« Cette vision consiste à augmenter notre capacité à répondre à nos besoins alimentaires tout en s’assurant de préserver le sol, le climat et la biodiversité pour que les prochaines générations puissent encore s’alimenter avec les produits cultivés ici », explique Nathalie Bilodeau, conseillère principale en marketing au Fonds de solidarité FTQ.

Spécialiste en analyse de marché et recherche marketing, elle apporte son soutien aux équipes d’investissement du Fonds, entre autres, dans l’analyse du potentiel commercial d’entreprises ciblées en fonction du marché, de la concurrence et de leurs stratégies de développement.

« On ne le réalise pas toujours, mais la fabrication alimentaire est le secteur manufacturier le plus important de la province et affiche une croissance supérieure à la moyenne », poursuit-elle. « Encore faut-il s’assurer que ça soit fait dans un objectif de développement durable ».

De la terre à la table

Sachant maintenant que plus de la moitié de notre assiette contient des produits québécois, est-ce une bonne nouvelle? Pour Benoit Tétrault, directeur des investissements, Agroalimentaire et Santé au Fonds de solidarité FTQ, c’est très encourageant pour certaines catégories de produits, tandis que d’autres accusent de flagrants retards.

« La filière du porc est en excellente santé au Québec, et ce, de l’élevage à la distribution, en passant par la transformation. » Il cite en exemple Olymel, dont le Fonds est partenaire. « Là où nous avons un sérieux rattrapage à faire, c’est notamment sur les plans de la production de poissons et de fruits et légumes », annonce celui qui identifie et gère au quotidien un portefeuille d’entreprises porteuses dans le secteur agroalimentaire.

Serres: à l’abri des intempéries

Pour ce domaine au fort potentiel de développement, les chiffres sont révélateurs: Nathalie Bilodeau rappelle que si l’industrie des serres connaît une croissance appréciable, le Québec demeure largement sous-représenté, couvrant seulement 7 % de la superficie canadienne et 6 % de sa production de fruits et légumes.

L’Ontario domine avec 71 % des superficies de serres au pays, suivi de la Colombie-Britannique, à 17 %. Résultat? La moitié des légumes de serre consommés au Québec est importée, essentiellement du Mexique et de l’Ontario.

Pour changer la donne, le Fonds investit depuis plusieurs années dans des entreprises comme Productions Horticoles Demers, qui annonçait à la fin mars un investissement de 70 millions de dollars pour la construction de nouvelles serres à Lévis, lui permettant ainsi de plus que doubler sa production annuelle. Il encourage également de jeunes entreprises comme Inno-3B, qui a développé une technologie de serres verticales.

Nathalie Bilodeau souligne que le Québec a tout pour combler cet écart, à commencer par l’hydroélectricité, une solution à faible émission de carbone, produisant une énergie renouvelable.

Elle se réjouit de la politique agroalimentaire annoncée par le gouvernement du Québec à l’automne 2020 qui, dotée d’un plan ambitieux, vise l’accroissement de 10 % de l’autonomie alimentaire au cours des prochaines années.

Dans cette foulée, le gouvernement provincial affirme sa volonté de doubler la superficie des serres d’ici cinq ans en appuyant financièrement les projets d’expansion et en offrant un tarif préférentiel sur les factures hydroélectriques des producteurs.

« Au même titre que nos investissements, ces gestes significatifs envoient un signal clair de notre vision et de notre capacité à créer de la richesse collective, en nous appuyant sur des assises à la fois durables et rentables », observe Benoit Tétrault.

Innovation: investir et récolter

Sa collègue Nathalie Bilodeau note toutefois que, « si nous sommes sensibles à l’achat local, le budget des ménages est parfois limité ». Il faut donc que les entreprises du Québec soient en mesure d’offrir des produits à prix compétitif. À son avis, cette compétitivité passe par l’adoption accélérée de technologies comme la numérisation, l’automatisation et la robotisation. « Ces ingrédients sont nécessaires pour améliorer la productivité, la constance et le contrôle de la qualité des produits, en plus de pallier la pénurie de main-d’œuvre. »

Benoit Tétrault évoque pour sa part le potentiel de développement exceptionnel du Québec en agroalimentaire: « Nous avons de l’eau, de l’hydroélectricité et des terres en quantité. Nous avons peu de contraintes sur la disponibilité de ces ressources. » La capacité du Québec à créer des filières alimentaires autonomes et carboneutres est telle qu’il est, à son avis, permis de viser la croissance d’exportations durables.

Le directeur des investissements du Fonds pour le secteur agroalimentaire indique aussi que la carboneutralité et la traçabilité des produits, de plus en plus prisées par les consommateurs, nécessitent un investissement, humain comme financier, ainsi que des ajustements dans la culture de l’entreprise.

Pandémie: un tournant majeur

Ce mouvement vers l’autonomie alimentaire durable a connu une croissance accélérée en raison de la pandémie: « Dès les premières semaines, nous avons collectivement constaté à quel point nous étions dépendants d’importations de plusieurs produits alimentaires. La crise a mis en évidence la fragilité de nos chaines d’approvisionnement. Dès lors, nous avons assisté à un éveil simultané des consommateurs, de l’industrie et des gouvernements », rappelle Benoit Tétrault.

Par exemple, on a tous vu les tablettes de farine, de sucre et de boîtes de conserves être dévalisées par les consommateurs qui se remettaient à cuisiner à la maison. Combiné à la tendance de manger local déjà fort présente, il est à parier que les producteurs et marchands locaux vont profiter longtemps de ce bouleversement dans les habitudes des consommateurs.

Soutenir l'agroalimentaire local

Le Fonds de solidarité FTQ est aujourd’hui l'un des plus importants investisseurs en capital de développement dans le secteur agroalimentaire et un acteur de premier plan pour accélérer la transition et consolider la pérennité des acquis agroalimentaires du Québec. Benoit Tétrault signale que « sa vision est d’agir à titre d’investisseur ayant un impact positif sur la société et l’économie, notamment en soutenant des entreprises dans leurs transformations technologique et environnementale ».

Fort d’un réseau d’experts internes, mobilisés sous la bannière du Groupe Asthuce, le Fonds est non seulement en mesure d’investir dans des partenariats innovants, mais surtout, conclut Benoit Tétrault, « il permet à ses partenaires de profiter d’une pépinière d’expertises dans des secteurs complémentaires, tout en facilitant des maillages stratégiques et en accélérant leurs transitions ».

Grâce à son expertise, ses capitaux et son vaste réseau, le Fonds de solidarité FTQ accompagne financièrement et stratégiquement des entreprises souhaitant profiter de stratégies de croissance. Les spécialistes du Fonds les aident à se développer et à mettre sur pied des projets porteurs de valeur, en plus de contribuer à créer et à maintenir des milliers d’emplois au Québec.