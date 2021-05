Bienvenue en zone orange

Les restaurateurs des zones orange poussent un soupir de soulagement maintenant qu’ils peuvent rouvrir leur salle à manger, bien que la pénurie de main-d’œuvre jette une ombre sur leur excitation.

• À lire aussi: COVID-19: l’amélioration se poursuit au Québec et en Ontario

• À lire aussi: COVID-19 et rassemblements: «Il y a un danger même à l’extérieur»

« Les gens ont hâte de venir, de sortir, on le voit depuis vendredi où malgré le froid les gens sont venus sur les terrasses avec des mitaines pour souper et ça, ça fait vraiment plaisir », lance Emmanuel St-Cyr, gérant du restaurant Trebbiano, situé à Longueuil.

Grâce au passage en zone orange aujourd’hui de la Capitale-Nationale, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière, l’Outaouais, l’Estrie et le Bas-Saint-Laurent, les salles à manger des restaurants peuvent de nouveau se remplir de clients, à 50 % de leur capacité.

Les régions de Montréal et de Laval devront quant à elles attendre, si tout va bien, jusqu’à lundi prochain pour avoir ce luxe.

Au restaurant Le White Rabbit à Saint-Hyacinthe, en Montérégie, l’excitation était palpable hier, alors que l’ensemble du personnel s’affairait à la réorganisation de la salle à manger, qui n’avait pas reçu de clients attablés depuis le mois d’octobre.

« C’est une routine qu’on doit changer, on est fébriles, on a hâte de voir comment ça va se passer, comment le monde va réagir », confie Abbas Sharif, propriétaire du White Rabbit à Saint-Hyacinthe.

Photo Clara Loiseau

Pénurie d’employés

Si le changement de palier d’alerte représente une bonne nouvelle, de nombreux propriétaires sont toutefois encore en pleine recherche d’employés qualifiés.

« Je devrais être heureux, mais je suis déprimé parce que je n’ai plus de personnel, c’est juste ma conjointe et moi. Je sais que le restaurant va être plein à craquer, mais on ne pourra pas prendre tout le monde », craint Serge Bourdon, propriétaire du café-bistro La Boulangère dans le centre-ville de Saint-Hyacinthe.

Comme lui, Emmanuel St-Cyr trouve que le manque de personnel est particulièrement difficile cette année.

« Dans notre établissement, on a une pénurie de main-d’œuvre depuis plusieurs années, mais là c’est vraiment pire pour trouver du monde, surtout pour du temps plein », explique celui qui raconte devoir souvent troquer sa veste de serveur pour aller faire la plonge faute d’employé.

Les gyms aussi

Outre les salles à manger, ce sont aussi les centres d’entraînement qui peuvent de nouveau accueillir leur clientèle.

Également confronté à la pénurie de main-d’œuvre, le M Fitness de Saint-Hyacinthe profitait de la dernière journée de préparation pour former ses nouveaux employés.

Règles en zone orange

Restaurants

Salle à manger ouverte. Maximum de deux personnes par table venant d’adresses différentes ; elles peuvent être accompagnées de leurs enfants d’âge mineur. Tous les résidents d’une même adresse peuvent s’asseoir à la même table.

Salles d’entraînement

Entraînements à deux autorisés.

Les entraînements de groupe pourront reprendre le 11 juin.

Écoles secondaires

Retour à l’école à temps plein pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaires

CHSLD

Les personnes âgées pourront recevoir jusqu’à cinq personnes par jour à l’extérieur. Elles pourront aussi recevoir, à l’intérieur, trois proches aidants chaque jour, un à la fois.

Cinémas

Les spectateurs pourront dorénavant manger et boire au cinéma, seul moment où ils pourront temporairement retirer leur masque.

Salles de spectacle

Les spectateurs pourront retirer leur masque s’ils sont assis.

À VOIR AUSSI