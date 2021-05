Noyades: «Ça n’arrive pas juste aux autres»

Après avoir eu la peur de leur vie, une famille du Lac-Beauport souhaite rappeler l’importance de la prévention des noyades : leur jeune enfant a évité le pire, notamment grâce à la réaction rapide des parents.

«Je sais que c’est la chose qu’on dit tout le temps : mais ça n’arrive pas juste aux autres», insiste Myrka Dionne, dont le fils de trois ans a été rescapé de la noyade plus tôt ce mois.

Le garçon est tombé dans la piscine du domicile familial, mais s’en est heureusement sorti indemne et ne conserve pas de séquelles.

«On travaillait sur le terrain. On est allé ramasser 2-3 petites choses, puis en se retournant on ne le voyait plus», relate Mme Dionne. Les parents se sont mis à le chercher rapidement.

«Ça va tellement vite. À un moment donné j’ai crié à mon chum : “va voir dans la piscine!”», raconte la mère, qui a été secouée par les évènements.

Des travaux avaient déjà été entrepris pour rendre la plateforme de la piscine hors-terre plus sécuritaire, mais l’installation de la porte n’était pas terminée. Habituellement, celle-ci est barrée.

«Une minute, c’est assez pour que les enfants se rendent là, c’est vraiment pas long», fait remarquer Mme Dionne.

«Tout de suite mon conjoint a eu le réflexe de faire la respiration artificielle.» Le garçon qui était inconscient s’est remis à respirer.

Les secours ont été appelés et il a été transporté à l’hôpital, mais les parents n’étaient pas au bout de leurs peines.

Au début, «il respirait mais il ne parlait pas et il avait les yeux dans le vide», se souvient la mère. Cela a pris plusieurs heures avant que l’enfant recommence à réagir.

Aujourd’hui, il se porte très bien, assure-t-elle. «Il va encore aller se baigner dans la piscine, il n’est pas traumatisé lui.»

Et les parents? «Ça va mieux», soupire Mme Dionne. «Heureusement, tout est bien qui finit bien dans notre histoire, mais on a eu la peur de notre vie honnêtement.»

Manœuvres de réanimation

«Dans la première heure que j’ai passé dans l’ambulance, à l’urgence, aux soins intensifs, je n’arrêtais pas de me répéter : vous avez le droit de me juger, ça n’a pas de bon sens que ça arrive encore après tout ce qu’on entend», confie-t-elle. «Mais ça arrive encore.»

Si Mme Dionne a souhaité témoigner, c’est surtout pour rappeler l’importance de la prévention et de la vigilance. «Il faut se donner tous les moyens possible pour ne pas que ça arrive.»

Elle encourage tous les parents à apprendre les manœuvres de réanimation. «Les médecins nous l’ont tous répété que c’était nous qui lui avons sauvé la vie. Ça arrive trop souvent qu’il y ait des parents qui figent ou qui ne savent pas comment réagir ou qui attendent les secours.»

Mme Dionne a hâte que son fils puisse recommencer les cours de natation, interrompus avec la pandémie. Un système d’alarme a aussi été installé pour détecter toute chute dans l’eau.

Contrôler l’accès à la piscine, avoir un sauveteur désigné, apprendre le RCR

Rendre la piscine inaccessible en dehors de la baignade supervisée et assumer une surveillance interrompue des enfants dans l’eau : ce sont des incontournable pour prévenir les noyades, d’après la Société de sauvetage, qui espère voir l’idée d’un «sauveteur désigné» faire son chemin.

«Au Québec, on a bien compris la notion de conducteur désigné, maintenant on va dire : on adopte celle du sauveteur désigné», soutient Raynald Hawkins, directeur général division québécoise de la Société de sauvetage, un organisme à but non lucratif qui milite pour l’adoption de pratiques sécuritaires lors d’activités aquatiques et nautiques.

En d’autres termes, lorsque des enfants vont se baigner, un adulte doit clairement être désigné pour faire une surveillance constante. Cela permet d’éviter le type de situation où «tout le monde pense que tout le monde surveille mais personne ne surveille», illustre M. Hawkins. Avant de faire une autre activité, l’adulte doit transférer la responsabilité de surveillance à un autre adulte ou demander aux enfants de sortir de l’eau.

«La noyade chez un enfant c’est de 15 à 30 secondes et c’est un phénomène silencieux», souligne-t-il. «On ne peut pas faire une autre tâche que de surveiller, tel que le télétravail, le jardinage, s’amuser avec son téléphone intelligent ou lire un roman : donc aucune source de distraction».

Aucun accès

«Lorsqu’elle n’est pas ouverte pour la baignade la piscine doit être inaccessible», insiste aussi M. Hawkins, expliquant que la prévention passe par l’éducation et par l’aménagement des lieux, comme en retirant toute structure permettant à l’enfant d’escalader et en mettant des lattes sur les clôtures en mailles. C’est aussi fondamental d’avoir une clôture soit munie d’un mécanisme à fermeture et à verrouillage automatique, dit-il.

Plus de 40 % des victimes en piscine résidentielle ont cinq ans ou moins, selon un rapport gouvernemental sur les noyades au Québec. «La majorité des jeunes victimes se sont noyées dans leur propre piscine après avoir échappé un bref moment à la surveillance d’un adulte», peut-on lire.

On y recommande qu’au moins un adulte par résidence apprenne les rudiments de la réanimation cardiorespiratoire et des premiers secours, puisque les chances de survie diminuent de 7-10 % pour chaque minute d’attente sans intervention.

Faits saillants

Entre 2009 et 2015, on comptait en moyenne 80 noyades par an au Québec; plus de 8 fois sur 10, la victime était de sexe masculin; d’après un rapport sur les noyades du ministère de l’Éducation.

► En date du 28 mai dernier, la Société de sauvetage avait recensé 17 noyades au Québec pour l’année 2021. En 2020 et 2019, 95 et 59 noyades ont été rapportées.

