Canadien c. Maple Leafs: soir de match ultime pour le Tricolore

«Ça passe ou ça casse», «match ultime», «duel décisif»... Vous pouvez utiliser l’expression qui vous chante (et vous avez beaucoup de choix) pour décrire la partie entre le Canadien de Montréal et les Maple Leafs qui sera disputée lundi soir à Toronto.

Dès 19 h, les deux formations rivales se disputeront le match numéro 7 de leur série, match qui décidera ultimement quel sera le club qui ira rejoindre les Jets de Winnipeg en demi-finale d’association.

En retard 3-1 il y a quelques jours, le CH a réussi à renverser la vapeur et à créer l’égalité dans la série grâce, notamment, au réveil de son offensive lors des matchs 5 et 6. Pendant ce temps, Price, au sommet de son art depuis le début de cette confrontation éliminatoire, poursuivait son bon travail, devant composer avec des avances beaucoup plus confortables que lors quatre premiers affrontements.

Du côté de Toronto, Mitch Marner et Auston Matthews se font très discrets sur la feuille de pointage et la panique semble s’être installée chez les partisans de l’équipe, qui n’ont pas vu les leurs remporter une série depuis 2004.

Artturi Lehkonen pourrait effectuer un retour au jeu pour Montréal, mais le tout sera confirmé plus tard en matinée, tout comme les autres changements à la formation des deux équipes.

La partie sera présentée sur les ondes de la chaîne TVA Sports dès 19 h.

