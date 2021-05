C’est la fin pour Rémy Vercoutre avec le CF Montréal

L’entraîneur des gardiens du CF Montréal, Rémi Vercoutre, a quitté son poste, lundi.

Celui-ci assumait ses fonctions avec l’équipe principale depuis le 18 décembre 2018. L’identité de son successeur demeure indéterminée.

«Je quitte aujourd’hui une ville et un club qui nous a permis, à ma famille et moi-même, de nous

réaliser, a-t-il affirmé dans un communiqué. Je tiens à remercier pour cela l’ensemble de l’organisation du CF Montréal et plus particulièrement [le propriétaire] Joey Saputo et sa famille pour leur bienveillance, ainsi que [le président] Kevin Gilmore pour son professionnalisme. J’ai une pensée pour l’ensemble des instructeurs, l’équipe technique, médicale et administrative pour leur accueil et notre entente parfaite qui nous ont permis de gagner ensemble le Championnat canadien en 2019 et de nous qualifier pour les séries 2020. Merci au directeur sportif Olivier Renard pour son écoute et ses conseils. Merci à tous mes gardiens pour leur travail acharné qui les fait progresser chaque jour et avec qui j’ai aimé travailler. Je souhaite aux partisans de prendre autant de plaisir que j’en ai pris avec le nouveau projet initié par Thierry Henry et renforcé à merveille par Wilfried Nancy.»

«Après une bonne discussion avec Rémy, j’ai accepté sa demande de le libérer de ses engagements. Rémy pourra certainement expliquer plus tard les raisons de son départ, a ajouté le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard. Nous sommes présentement en discussion avec différents candidats pour le remplacer. J'espère pouvoir annoncer notre choix rapidement.»

Vercoutre, 40 ans, est un ancien gardien ayant totalisé 240 matchs en Ligue 1 durant sa carrière de joueur qui a pris fin en mai 2018.

Le CF Montréal reprendra l’action le 23 juin en affrontant le D.C. United à Fort Lauderdale.