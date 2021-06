Comment parler de sexe avec son enfant en toute sécurité?

Une correspondante, maman d’une fillette de cinq ans et d’un garçon de trois ans, vous demandait : « ... jusqu’à quel âge est-il correct de leur donner leur bain ensemble ? » En tant que maman de quatre enfants de 9 à 20 ans, je me permets de vous soumettre ma petite réflexion.

D’abord, je dois avouer que je me réjouis de constater qu’une maman de notre monde contemporain se pose une telle question. Cela montre qu’encore aujourd’hui, de jeunes parents reconnaissent leur irremplaçable rôle dans la transmission d’une saine éducation à leurs enfants.

À mon avis, la question nous amène à nous ouvrir au très beau concept du privé intime (sens de l’intimité) qui est le mécanisme de défense par lequel l’être humain est appelé à se protéger de toute exploitation sexuelle par des adultes et des jeunes impurs.

Vouloir aider ses petits de moins de six ans à intérioriser la noble valeur de la pudeur ne commande-t-il pas à nous, parents, au sujet du bain dans la baignoire de deux enfants ou plus, d’écouter la petite voix intérieure qui nous recommande la prudence ? Et bien sûr de rester vigilant face à la doctrine du naturisme. Ne l’oublions pas : c’est souvent à la puberté que font leur apparition les regrettables conséquences d’expériences enfantines néfastes liées à la dimension sexuelle.

Il n’y a pas de mal à voir nu son petit frère ou sa petite sœur. Il y a problème seulement si on y prend plaisir ou si on désire voir et être vu, particulièrement après l’étape normale de l’exhibitionnisme de l’enfant qui se situe avant 5 ans. Malgré la multitude de responsabilités qui leur incombent, les parents ne peuvent ignorer celle de prévenir les expériences sexuelles négatives qui pourraient marquer leurs enfants pour la vie.

Pour réaliser cette tâche parentale, il nous faut avoir acquis une solide éducation à l’amour et à la sexualité destinée aux enfants de 0 à 6 ans. Cette éducation de base est importante pour permettre à nos enfants et nos ados de devenir des êtres équilibrés et respectueux de tout être humain.

Sachant par expérience que le rôle éducatif parental est vital pour permettre à tout enfant la découverte des éléments essentiels d’humanité, et que souvent nous nous sentons démunis, je recommande aux parents de découvrir le site internet ciref.ca du Centre international de recherche et d’éducation familiale. Un organisme qui a pour mission de nous soutenir dans notre rôle irremplaçable auprès de nos enfants, de la conception jusqu’à la maturité. En ce moment, il offre à tous, mais surtout aux parents, une formation en ligne, L’intégration de l’amour et de la sexualité chez l’enfant de 0 à 12 ans. À nous d’en profiter.

Julie Boucher

Merci de cette précieuse information. Je suis allée sur le site et plusieurs autres formations tout aussi pertinentes y sont offertes. Je souligne au passage que le Centre international de recherche et d’éducation familiale est un OSBL (organisme sans but lucratif) et que les dons en argent sont bienvenus pour assurer sa survie.