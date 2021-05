Dale Weise jouera en Suède

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal Dale Weise a signé un contrat d’un an avec l’IK Oskarshamn de la ligue élite suédoise, a annoncé cette équipe lundi.

Le vétéran de 32 ans n’a pas joué cette saison après avoir évolué au sein de l’organisation du Tricolore en 2019-2020. Au cours de sa dernière campagne, Weise a inscrit un but et quatre mentions d’aide en 23 rencontres avec le Bleu-Blanc-Rouge, ajoutant sept points en 27 présences dans l’uniforme du Rocket de Laval, le club-école du Canadien.

«Oui, c’était un secret mal gardé: nous avons regardé et discuté avec Dale. Il voulait venir ici et nous souhaitions l’embaucher. Ainsi, on a discuté de façon à résoudre le tout, a déclaré dans un communiqué le directeur sportif de l’IK Oskarshamn, Thomas Fröberg. Si vous regardez ses chiffres et où il a joué au cours de sa carrière, vous pouvez voir qu’il a été constant. Mais ce n'est pas seulement ce que nous recherchons. Il a du caractère et nous avons reçu à son sujet de bons échos provenant de personnes en qui nous avons confiance.»

En 513 affrontements en carrière dans la Ligue nationale, Weise a amassé 125 points.