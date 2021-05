Des chalets pour 60 millions $ sur la montagne de ski Val Saint-Côme

Évalué à 60 millions $, le plus grand développement immobilier certifié écologique et écoénergétique en Amérique du Nord, selon son promoteur, devrait voir le jour à Saint-Côme, dans Lanaudière.

Investissements Lyscor souhaite construire au pied et sur les flancs de la montagne de ski Val Saint-Côme, dans une première phase, 88 « chalets de prestige ». Les travaux sont commencés depuis quelques jours.

« C’est la première phase. C’est sûr que nous avons des projets d’expansion », a indiqué au Journal François Gagnon, président de Lyscor, précisant ne pas avoir encore statué sur la vocation des immeubles pour les autres phases.

L’ensemble du site est d’une superficie d’environ 2 millions de pieds carrés. La première phase, baptisée Oxygen et qui sera réalisée par le constructeur Groupe Malo, couvrira plus ou moins 1,7 million de pieds carrés.

« On construit une communauté où on veut faire vivre une expérience aux gens, axée sur un mode de vie sain, le bien-être et la proximité avec la nature », décrit Maryse Leduc, architecte et designer, assurant que la nature sera respectée dans le cadre de ce développement.

« Dans certains modèles, en option, il y aura même des douches vapeur ou un petit centre d’entraînement. On sait qu’avec la pandémie, il y a des gens qui veulent peut-être être plus proches de la nature », explique-t-elle, affirmant que ce développement mise également sur des matériaux durables.

Durant les travaux, environ 70 emplois seront créés. Le promoteur estime que ce projet, qui est dans ses cartons depuis deux ans, aidera à la relance économique dans la région de Lanaudière. Il faut prévoir environ 16 semaines de délai entre l’achat et la livraison des chalets.

Retardé par la pandémie

Initialement, l’homme d’affaires espérait démarrer le chantier en 2020. En raison de la COVID-19 et de la valse des prix des matériaux de construction ces derniers mois, il a choisi de repousser les travaux d’environ six mois. Les prix des chalets varieront entre 650 000 $ et 1 million $ avec le terrain.

M. Gagnon ne cache pas avoir dû ajuster ses prix en fonction de la hausse des coûts des matériaux de construction à travers la province ainsi que de l’approvisionnement pour certaines matières premières plus rares.

« Nous sommes dans le même bateau que tous les entrepreneurs », dit-il.

Un service de gestion

Le président de Lyscor entend se démarquer en offrant un service de gestion de location pour les propriétaires des chalets. Il affirme que ce projet aidera à pallier le manque d’hébergement dans le secteur. Tous les propriétaires auront un accès privilégié aux pistes de ski de la montagne.

« C’est l’un des objectifs du projet. Le projet Oxygen est un clé en main pour la construction, mais aussi au point de vue de la location. Si les gens veulent louer leur unité, nous allons mettre en place une société de gestion qui va être gérée par nous », explique M. Gagnon.

Depuis le début de la pandémie, les chalets ont la cote auprès des acheteurs. Selon un rapport de la firme JLR, 2402 unifamiliales, copropriétés ou chalets se sont vendus dans les sept chiffres, l’an dernier.

▶ La semaine dernière, un projet de 60 millions $ visant la construction de 122 condominiums au pied du Mont-Tremblant a aussi été annoncé.

Le projet Oxygen à Saint-Côme

88 chalets

chalets Développement d’environ 60 millions $

Les propriétaires pourront louer leur chalet

Le développement devrait comprendre une deuxième phase

Superficie moyenne des terrains : 20 000 pieds carrés

