Imprévisible, mais mérité

Tout au long de la saison, le Canadien n’avait connu que trois séquences de trois victoires. Tout au long de la saison, il a éprouvé des ennuis à garder ses avances. Pourtant, le voilà maintenant en finale de la division Nord.

« On a souvent dit qu’on voulait être au sommet au bon moment. Mais, en retard 1-3, il a fallu qu’on se regroupe rapidement », a lancé Brendan Gallagher, un sourire de satisfaction sur le visage.

L’exploit était d’autant plus imprévisible que c’est seulement la troisième fois de l’histoire que le Tricolore parvient à renverser un tel déficit. Les Bruins de Boston, en 2004, et les Capitals de Washington, en 2010, ont été ses deux premières victimes.

« On a affiché beaucoup de résilience et de caractère. On est allé chercher de gros jeux au bon moment, a encensé Dominique Ducharme. Ce soir [lundi], ce fut notre meilleur match. On méritait cette victoire. »

Dans la catégorie des gros jeux, on retrouve les arrêts aussi spectaculaires qu’improbables de Carey Price tout au long de la série.

Il n’y a pas que de cette façon que le gardien a fait du renforcement positif auprès de son groupe. Sa sortie après le quatrième match, réitérant sa confiance envers les aptitudes de marqueur de ses coéquipiers, a eu tout un effet.

Limité à quatre filets lors des quatre premiers matchs, le Canadien en a inscrit 10 dans les trois derniers. Une bonne chose puisque lundi, plus que jamais, le premier but valait son pesant d’or.

« Plus le match avançait, plus on sentait qu’on était en contrôle. On a senti leurs épaules tomber après le premier but. Celui en avantage numérique a également été très important », a noté l’entraîneur-chef du Canadien.

Des Jets reposés

Le temps des réjouissances sera de courte de durée. Immédiatement après cette brillante victoire, le Tricolore s’est envolé en direction de Winnipeg, où la finale de la division Nord s’amorcera aussi tôt que demain.

Tombeurs des Oilers en quatre rencontres, les Jets attendent leurs prochains adversaires depuis le 24 mai. Neuf jours se seront donc écoulés entre leur dernière rencontre et le moment où la mise en jeu initiale sera effectuée.

« On arrive dans cette série avec un certain momentum. On affrontera une équipe reposée. Il y a des avantages des deux côtés, a rapidement analysé Ducharme. On aura une journée à Winnipeg pour se reposer et se préparer. »

Si l’entraîneur du Canadien a choisi de ne pas trop se mouiller sur la question, Phillip Danault est convaincu que l’élan de cette séquence de trois victoires pourrait bien compenser le niveau d’énergie amaigri.

« Les séries, c’est toujours une question de momentum. Notre attaque massive fonctionne, notre désavantage numérique est solide. Les gars sont contents, mais pas satisfaits », a déclaré le Québécois, dont le travail a été colossal dans cette confrontation.