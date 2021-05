Négociations: Sonia LeBel a bon espoir de s’entendre avec les autres syndicats

La présidente du Conseil du trésor garde son optimiste pour trouver un terrain d’entente pour un nouveau contrat de travail avec les autres syndicats du secteur public.

• À lire aussi: Hausse de 6% en 3 ans pour près de 60 000 employés

Elle se concentre présentement sur les négociations avant de penser utiliser une loi spéciale.

«On traversera le pont quand on va être rendu à la rivière. Présentement, moi, je me donne chaque jour et chaque minute, on négocie nuit et jour, et on se donne les espaces possibles pour arriver à une entente», mentionne Sonia LeBel.

Rappelons que la FTQ et le gouvernement se sont entendus sur une entente de principe samedi en soirée.

La présidente du Conseil du trésor souligne que, de son côté, tous les éléments sont là pour trouver des ententes avec les autres syndicats de la fonction publique.

«Les enveloppes qui sont sur la table depuis au moins le troisième dépôt, je dis partout que nous avons tout sur la table pour y arriver. Ce sont les mêmes enveloppes et elles n’ont pas été augmentées, c’est vraiment une question de réaménagement.»

Les négociations se poursuivent avec la CSN, la CSQ et deux syndicats de fonctionnaires.