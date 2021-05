Penser la relance du quartier chinois de Montréal

Les trois paliers de gouvernement souhaitent contribuer à la relance du «joyau patrimonial» qu’est le quartier chinois, qui a été particulièrement affecté par la crise pandémique.

«Le quartier chinois, on l’aime. Il est important pour les Montréalais et les Québécois, mais force est de constater que dans la dernière année, ça n’a pas été facile», a souligné lundi la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Elle a rappelé que le quartier avait été particulièrement touché, tant en raison de son côté touristique qu’en raison des tensions raciales ayant affecté la communauté chinoise dans les premiers temps de la pandémie.

Dans les prochaines semaines, son administration devrait également dévoiler son plan d’action pour redynamiser le quartier, qui fait suite à des consultations publiques entreprises en 2019.

«C’est sans contredit un lieu unique, à l’architecture qui se démarque, avec un passé très riche en histoire. Ça en fait un attrait touristique majeur pour Montréal», a pour sa part déclaré Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Mmes Plante et Rouleau, ainsi que Steven Guibault, ministre du Patrimoine canadien, avaient tous trois été conviés lundi, par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), à une discussion autour de la relance du Quartier chinois de Montréal.

Si aucune annonce de financement n’a suivi leur allocution respective, les trois paliers de gouvernements ont néanmoins soutenu que le quartier était un «joyau» à préserver.

«À défaut d’avoir des touristes internationaux, on peut avoir des touristes du Québec. Moi, je suis un Montréalais d’adoption et un gars de La Tuque. Venir au quartier chinois, quand j’étais jeune, c’était une expérience incroyable», a fait valoir M. Guibault en invitant l’ensemble de la population à y retourner «le plus rapidement possible», à son instar.

En avril, plusieurs citoyens s’inquiétaient de l’avenir du quartier alors que plusieurs de ses bâtiments historiques ont été achetés par un promoteur immobilier, ravivant des craintes que les immeubles puissent être démolis pour laisser place à des tours à condo.