Près de 300 millions $ pour soutenir l'entrepreneuriat des communautés noires

Ottawa a officiellement lancé lundi le Fonds de prêts pour l’entrepreneuriat des communautés noires, qui fournira entre autres des prêts pouvant aller jusqu’à 250 000 $ aux entreprises détenues en majorité par des personnes noires.

Les demandes de prêts pourront être soumises dès aujourd’hui à travers le site web de la Fédération Africaine Canadienne Économique (FACE), qui administrera le fonds.

«On sait que les entrepreneurs des communautés noires ont le talent et les idées nécessaires pour aller loin, a affirmé Justin Trudeau. Aujourd’hui, avec le Fonds de prêts pour l’entrepreneuriat des communautés noires, on veut vous fournir encore plus d’outils pour réussir. Pour bâtir un pays qui fonctionne pour tout le monde, il faut s’assurer que notre économie soit inclusive.»

Celui-ci pourrait octroyer jusqu’à 291,3 millions $, dont 33,3 M$ proviennent directement du gouvernement fédéral, 130 M$ de la banque de développement du Canada, et 128 M$ conjointement fournis par la Banque Royale du Canada, BMO Groupe financier, la Banque Scotia, la CIBC, la Banque Nationale du Canada, la Banque TD, Vancity et la Caisse Alterna.

Les nouvelles entreprises et les petites entreprises déjà constituées pourront bénéficier du programme, mais aussi les entreprises à propriétaire unique, les entreprises sociales, les partenariats et les coopératives, précise-t-on.

Les entreprises déjà constituées doivent avoir un numéro enregistré d’entreprise, ainsi qu’un plan d’affaires et des états financiers. Les nouvelles entreprises devront présenter un projet financier.

La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, Mary Ng, a indiqué lundi que les noms retenus pour le fonds seraient dévoilés au cours des prochaines semaines.

Le Fonds fait partie du Programme pour l’entrepreneuriat des communautés noires, qui a été annoncé à l’automne, à travers lequel les entrepreneurs noirs pouvaient se prévaloir entre autres de service de mentorat et de soutien pour le développement de leur projet.