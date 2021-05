Un retour vers la chaleur pour débuter juin

Après une dernière semaine de mai marquée par la fraîcheur, la chaleur devrait revenir au cours des prochains jours, juste à temps pour débuter le mois de juin.

Des records de froid ont été observés vendredi et samedi dans plusieurs régions du Québec, déclassant les marques enregistrées il y a plusieurs décennies et un record vieux de 104 ans. Ce retour du gel s’explique entre autres par l’absence de couverture nuageuse des derniers jours.Toutefois, cette situation est du passé.

Bien présente dans l’Ouest canadien, la chaleur devrait se déplacer vers l’est en raison d’une crête atmosphérique, une zone allongée de haute pression (comme dans une crête de haute pression) qui s'étend du centre d'une zone de haute pression. Des températures plus élevées et plus de précipitations sont généralement plus présentes avec ce type de patron atmosphérique.

À Montréal, des températures maximales entre 23 et 30°C sont attendues dès mardi et de la pluie intermittente est prévue pour jeudi. C’est un scénario similaire pour Québec, alors que des températures maximales entre 21 et 29°C sont attendues dès mardi et des précipitations seront présentes jeudi.

Un potentiel de canicule est même à prévoir au cours de la fin de semaine, selon les prévisions d’Environnement Canada.

