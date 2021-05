Une course-poursuite avec un véhicule volé à Laval se termine à Montréal

Deux personnes au volant d’un véhicule volé a entraîné les policiers du Service de police de Laval (SPL) dans une course-poursuite qui s’est finalement terminée dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, à Montréal, dimanche soir.

Le vol du véhicule de marque Subaru, dans le secteur de Saint-Vincent-de-Paul, a été rapporté aux policiers quelques heures plus tôt. Il avait été aperçu dans le quartier à l’origine, mais le conducteur avait largement accéléré et était difficile à rattraper, selon le lieutenant Jean-François Gignac, du SPL.

C’est finalement à l’intersection du boulevard Henri-Bourassa et de la rue Saint-Hubert que le véhicule a été abandonné, en très mauvais état, après une perte de contrôle de celui-ci. Les deux suspects ont pris la fuite, et après que les policiers aient quadrillé le secteur, l’un d’entre eux, un homme dans la vingtaine, a été localisé et arrêté.

L’enquête est toujours en cours pour retrouver l’autre fugitif.