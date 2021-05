Vous cherchez des partenaires, helloDarwin les trouve pour vous

Fondée en 2017, la société de services B2BQuotes dirigée par Mathieu Plante livrait à ses clients des entreprises soumissionnaires pour les aider à réaliser leurs projets.

Mais après avoir constaté que près de la moitié des partenariats de projets de marketing numérique et de sites Web échouait avant la fin de leur mandat, la direction a dû faire un virage.

Pour résoudre ce dilemme et pour mieux recentrer l’entreprise, la direction a d’abord changé de nom pour passer de B2BQuotes à helloDarwin.

« B2BQuotes ne représentait plus ce que nous faisons ni où nous voulons aller. Nous sommes plus que des soumissions (quotes) et c'est pourquoi nous avons décidé de changer de marque. »

Guichet unique interentreprises

« Notre mission, c’est de devenir le guichet unique des entreprises pour tous les services en B2B. Notre vision est de permettre aux entreprises d'accélérer leur croissance et de s'adapter à un monde en constante évolution en créant des partenariats commerciaux fructueux », peut-on lire sur le communiqué.

S’il est difficile de se faire un avis objectif sur les partenaires trouvés sur Internet, la plateforme helloDarwin permet de « créer des partenariats commerciaux fructueux grâce à des mises en relation sur mesure ».

Mentionnons par exemple des fournisseurs en transformation numérique, développement Web, production vidéo, formation, référencement naturel, marketing, conseil RH, des développeurs d'applications, des agences et pigistes de services.

Nouveau nom, nouvelle orientation, le fonctionnement de l’entreprise a changé de fond en comble. L’équipe de consultants d’helloDarwin prend le temps de consulter ses clients afin de trouver les meilleurs fournisseurs de services en fonction de leurs besoins – c’est le premier tri.

Choix du nom helloDarwin

Ensuite, le client obtient une courte liste de trois fournisseurs qu’il rencontre individuellement. Cette nouvelle façon de faire, plus proche du client, a permis de résoudre le problème initial de l’ancienne méthode à l’origine de B2BQuotes. Dans le nouveau nom, c’est la partie « hello ».

La partie « Darwin » représente le produit et la technologie misent en place par la direction afin de mieux suivre l’évolution du marché ou, pour reprendre les mots de l’entreprise, celle d’une « nouvelle ère appelée darwinisme numérique, où la technologie et la société évoluent plus rapidement que les entreprises ne peuvent s'adapter naturellement ».

helloDarwin est un service gratuit pour les clients qui tentent de trouver les bons partenaires pour les aider à mener à bien leurs projets, tandis que les prestataires de services doivent payer pour soumissionner aux appels d'offres.

Financement

Jusqu’à présent, l’entreprise dispose d’un répertoire de près de 4500 fournisseurs de services et a servi près de 6200 projets. Pour rappel, helloDarwin a été impliquée dans trois accélérateurs de renom, comme NextAI Montréal, FounderFuel et DMZ Ryerson.

Pour poursuivre sa croissance, helloDarwin a reçu l’appui des investisseurs Tactico Venture Capital et RBC et de 2 millions $ dans une première ronde de financement.