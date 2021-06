GRÉGOIRE, Réjean



Le 31 mars dernier à Montréal, à l'âge de 87 ans, est décédé Réjean Grégoire.Il laisse dans le deuil son épouse, Laurette Paiement, ses enfants, Céline (Christian) et Lucie (Sydney), ses petits-enfants, Gregory et Chloe, ses soeurs et son frère, Réjeanne, Lisette, Suzanne et Daniel ainsi que de nombreux autres parents et amis.La mise en terre aura lieu le 4 juin 2021 à 11h00 au cimetière Sainte-Geneviève. En raison des restrictions sanitaires, cette courte cérémonie se fera dans l'intimité des membres de la famille proche.