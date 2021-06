MARCHAND née GOBEIL

Jacqueline



Suite à une très longue maladie, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 3 janvier 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Jacqueline Gobeil Marchand, demeurant à Montréal.Elle laisse dans le deuil son époux M. Michel Marchand, ses enfants Michèle (Steven), Micheline (Pierre Dany) et Christine (Éric), ses petits-enfants feu Gabriel, Émile, Eliott, Jessica et Christopher, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 3 juin de 11h à 14h à la :suivie de la mise en terre au cimetière oecuménique de Rawdon.Au lieu des fleurs, des dons à la Société de l'arthrite seraient appréciés, formulaires disponibles au salon.* SUR INVITATION SEULEMENT *