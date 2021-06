Accusé d’agressions sexuelles: 23 femmes témoigneront contre un massothérapeute

Un massothérapeute aux mains baladeuses subit son procès cette semaine au palais de justice de Saint-Jérôme, où pas moins de 23 victimes, dont une mineure, doivent témoigner des agressions subies lors de massages.

« Je ne comprenais pas ce qui se passait et j’ai complètement figé et j’étais terrifiée. J’étais rouge tomate, j’avais la figure en feu. Je me disais : “ça se peut pas ce qui m’arrive en ce moment”. J’ai voulu dire quelque chose et j’ai pas pu », a relaté nerveusement une ex-cliente de Jean-François Morrison, dont on ne peut révéler l’identité.

Jean-François Morrison

Accusé

L’homme de 40 ans fait face à plus d’une vingtaine de chefs d’accusation d’agressions sexuelles sur des jeunes femmes.

Les gestes auraient été commis entre 2015 et 2018, à Saint-Jérôme.

Jusqu’à maintenant, la juge Sandra Blanchard a entendu les témoignages de près d’une douzaine de victimes du massothérapeute, presque en tout point similaires.

Elles ont toutes relaté avoir pris rendez-vous avec Morrison via Facebook. Au début de la rencontre, tout semblait professionnel et elles étaient en confiance.

Attouchements

Mais durant la séance, le massothérapeute vient à profiter de la position de vulnérabilité des jeunes femmes, qui étaient soit nues, soit en sous-vêtements sous une serviette sur la table, afin de faire des attouchements aux parties génitales.

« Il s’est mis à masser ma jambe, puis plus haut sur ma fesse. Par après, c’est allé à mes parties intimes, plusieurs fois », a relaté l’une des victimes.

Elles ont toutes avoué avoir « figé » devant de tels gestes, vivant un profond malaise en raison de ses « mains baladeuses ».

Une des victimes a par ailleurs rabroué lundi l’avocat de la défense, Pierre M. Gauthier, affirmant qu’il voulait « invalider [son] expérience ».

« Vous essayez de détourner ça pour que ça aille l’air d’être moins pire ou correct ou acceptable. [...] Je veux juste mettre ça au clair, je commence à être tannée », a-t-elle lancé avec aplomb.

« Moi je fais mon travail, madame, je pose des questions. [...] J’insinue rien, je diminue pas rien », a rétorqué Me Gauthier.

Un avocat déplacé

Malgré cet incident, ça ne l’a pas empêché de demander mardi à une victime qui venait de raconter comment Morrison l’avait conduite dans sa chambre pour lui faire subir une relation sexuelle complète si elle avait une « certaine participation » dans l’acte, parce qu’il n’a pas été violent envers elle.

« Pour rester assise [sur lui], vous faites quand même un certain effort ? » a-t-il laissé entendre.

« C’est lui qui me contrôlait, c’est pas moi qui bougeais. [...] J’ai eu peur », avait-elle pourtant affirmé plus tôt dans son témoignage, ajoutant qu’elle voulait que ça en « finisse au plus vite », même si elle a essayé une fois de bloquer ses mouvements.

Le procès de Jean-François Morrison se poursuit cette semaine à Saint-Jérôme.