Déconfinement explosif: vous êtes vraiment surpris?

Ainsi, il faudrait se « déconfiner » avec prudence.

En y allant mollo.

Désolé, les amis, mais oubliez ça.

Quand le dentifrice est sorti du tube, le dentifrice est sorti du tube.

Impossible de le remettre dedans.

LA FIN DE L’HIBERNATION

J’ai de la difficulté à croire que nos autorités sanitaires et politiques sont surprises devant ce qui arrive : les attroupements, les citoyens qui se foutent des consignes, les restaurateurs qui refusent de jouer à la police et qui ne surveillent pas vraiment si les gens qui mangent à la même table vivent dans la même « bulle »...

Vraiment ? Vous ne l’avez pas prévu ?

Pourtant, c’était aussi gros que le nez dans la face de Gérard Depardieu.

J’ai une petite nouvelle pour vous : nous sommes au Québec !

Vous n’avez jamais vécu un printemps au Québec ?

Les gens virent fous. Comme un ours qui sort de son trou après des mois d’hibernation.

Alors imaginez un printemps après un long hiver ET des mois de confinement.

On se sent comme Éric Lapointe après le défi 28 jours. Tout juste si on ne boit pas de l’acide à batterie.

On est tellement content de sortir qu’on irait même prendre un verre avec notre pire ennemi – comme Mario Tremblay et Patrick Roy.

ÉTUDIER LES COMPORTEMENTS

Le 22 avril dernier, Le Devoir nous apprenait que contrairement à d’autres provinces au Canada, le gouvernement du Québec, lorsqu’il prenait ses décisions concernant la gestion de la COVID, ne consultait aucun expert en médecine comportementale.

Vous savez c’est quoi, la « médecine comportementale » ?

C’est pratiquer la médecine en tenant compte de la psychologie humaine, de ce qui se passe entre les deux oreilles du patient.

Pourquoi autant de patients n’écoutent pas ce que leur dit leur médecin ? Pourquoi des gens intelligents continuent-ils d’avoir des comportements qui nuisent à leur santé... en toute connaissance de cause ?

Pourquoi un homme qui est au chevet de sa fille souffrant d’un cancer du poumon sort-il sur le balcon pour fumer une cigarette ?

Comment amener une personne à changer ses habitudes ?

C’est bien beau, donner des pilules, mais il faut savoir aussi comment la majorité des gens se comportent quand ils sont malades, afin de mieux les aider.

Idem pour les consignes sanitaires en temps de pandémie.

C’est bien beau, les codes de couleurs, les interdictions et les couvre-feux, mais il faut savoir comment les gens risquent de réagir.

Quelles mesures passent mieux dans la population ? En général, ça prend combien de temps avant que les gens commencent à désobéir à un couvre-feu ?

Pour prévoir la réaction des gens, ça prend des psychologues spécialisés dans l’approche comportementale.

Or, au Québec, aucun ne siège sur le comité de crise.

Fa que.

ELLE EST PARTIE !

Au Québec, on s’est beaucoup préoccupé de la santé physique des gens, mais pas beaucoup de leur santé mentale.

Or, une foule, c’est comme une personne : ça a un profil psychologique.

Pas besoin d’être un génie en comportement humain pour prévoir que lorsque tu ouvres une porte après sept mois de confinement, les gens vont se ruer dedans comme Rodger Brulotte à l’ouverture des grilles de Fenway Park.

Souhaitons que le taux de vaccination compensera pour ces manquements...