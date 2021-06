Disparition à Québec: les recherches se poursuivent pour retrouver Anthony Boucher

Après quelques jours de recherches infructueuses, les autorités ont déployé un poste de commandement mobile dans un autre secteur fréquenté par Anthony Boucher, disparu depuis vendredi.

Depuis mardi matin, les effectifs du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) concentrent les fouilles dans les alentours du Centre communautaire Michel-Labadie, près du parc Chauveau dans Neufchâtel.

Il s’agissait d’un endroit fréquenté à l’occasion par le jeune homme qui manque à l’appel depuis maintenant cinq jours et dont la famille a des raisons de craindre pour sa vie.

L’Unité de soutien et de recherche, l’Unité canine et des enquêteurs sont sur place pour mettre la main sur un quelconque indice qui permettrait de retracer M. Boucher.

Lieux stratégiques

«On tente de trouver les lieux les plus stratégiques possibles où les chances de le retrouver sont le plus élevées. On ne minimise aucun effort», indique le porte-parole du SPVQ, David Pelletier.

Rappelons qu’un autre poste de commandement avait été déployé samedi dans le secteur industriel, à l’ouest du boulevard Jean-Talon. En plus des effectifs mentionnés précédemment, le Groupe d’intervention tactique (GTI) était sur place pour contrôler des drones, ainsi que de nombreux bénévoles qui ont apporté leur aide.

Malheureusement, pour l’instant, aucun indice probant ne permet de faire avancer l’enquête et les recherches se poursuivent. Les autorités demandent donc à la population d’être vigilante et d’effectuer des vérifications sur leur terrain et autour de leur résidence, dans l’espoir de trouver une piste quelconque.

Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447).

Description d’Anthony Boucher – 19 ans