Foncer sur un ours pour protéger ses chiens

Une adolescente a foncé sur un ours pour protéger ses chiens en Californie.

La scène dangereuse a été filmée par la caméra de surveillance. On peut voir un ours et ses deux enfants marcher sur un muret à la limite de la cour intérieure de la famille d’Hailey.

C’est à ce moment que les quatre chiens de la résidence familiale ont commencé à japper et à se diriger vers les ours. Naturellement, le gros mammifère a tenté de se défendre.

Quand elle a entendu ses chiens japper très fort, Hailey, une fille de 17 ans, s’est précipitée vers l’ours avec une seule idée en tête, sauver ses chiens. Hailey a donc foncé sur l'ours et la poussée pour qu’il tombe du muret et elle a récupéré ses quatre chiens.

Après être tombés, l’ours et ses deux petits sont repartis de la propriété d’Hailey.