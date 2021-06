La confiance régnait chez les partisans du Canadien

Les amateurs du Canadien étaient confiants avant le septième match. J’ai croisé des gens en passant de Sainte-Agathe aux Promenades Saint-Bruno. Ce matin, en lisant cette chronique, on saura si le sourire sera toujours sur les lèvres des partisans du Tricolore.

L’ambiance était au rendez-vous à La Cage – Brasserie aux Promenades Saint-Bruno. Les partisans ont reçu des serviettes pour encourager la formation de Dominique Ducharme. La préposée aux clients, Geneviève Page, est entourée des directrices adjointes, Fanny Bourassa et Audrey Lalonde.

Un arrêt chez la famille Simard à Longueuil m’a permis de voir les jeunes Samuel et Félix exercer leurs tirs sous le regard de leurs parents, Cynthia Lapointe et Dominic Simard.

Les amateurs du Canadien Alain Gingras et Pierre Roy ainsi que leurs épouses, Thérèse Gingras et Isabelle Roy, fêtaient au Madisons Restaurant & Bar après le but de Gallagher.

Charles-André Lacerte a mis son chandail de Cole Caufield alors qu’il se préparait à regarder le match avec Samuel Lavoie.

Sœur Rosa Medina est en compagnie de Sœur Jacinthe Caron, directrice générale de l’École Marie-Clarac, qui porte fièrement son chandail du Canadien pour regarder le match à TVA Sports.

Stéphane Bossé et sa conjointe, Josée Deschamps, et leurs enfants, Nikola et Pénélope, encourageaient le Canadien à fond de train.

Maxime et Jonathan Paquette, les fils du propriétaire de la pizzeria Le Fumet, à Sainte-Agathe, sont en compagnie de Michel Rochon, qui est toujours à la recherche de son chandail de Carey Price, et de Daniel Desjardins, qui a fait voler son drapeau du Canadien.

Le sénateur Tony Loffreda arborait les couleurs Bleu-Blanc-Rouge du Canadien en compagnie de Marc Chabot.

Stefania Costa et son mari, Peter Comito, et leurs enfants, Eva, Massimo et Sara, ont regardé le match en direct de leur domicile à Laval.