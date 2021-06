Les maires de la couronne nord demandent leur station du REM

Plusieurs élus de la couronne nord de Montréal unissent leur voix afin d’exiger que le tracé du futur Réseau express métropolitain (REM) de l’est soit prolongé jusqu’à l’autre rive de la rivière des Prairies.

«Nous voyons dans le prolongement du REM de l’Est une belle opportunité pour résoudre de manière durable les problèmes de mobilité. Ça ne fait pas d’aujourd’hui que nous réclamons d’avoir des solutions durables à nos besoins», a indiqué Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny et présidente de la Table des préfets et élus de la couronne nord (TPÉCN), qui regroupe cinq municipalités régionales de comté (MRC) et vingt municipalités.

Les maires des municipalités de Mascouche, Terrebonne, Boisbriand et Deux-Montagnes étaient également présents en conférence de presse pour soutenir ces revendications.

Les cinq maires ont demandé une étude «sérieuse» sur la possibilité de prolonger le REM de l’Est vers la couronne nord, estimant que celle réalisée par la CDPQ Infra est peu crédible et «bâclée»

«En tant qu’élus, nous sommes à la fois déçus et choqués par le manque de sérieux de telles études qui démontrent l’absence de considération de la Caisse envers la couronne nord et ses citoyens», a ajouté Mme Deschamps.

Selon elle, l’offre de transport actuelle est inadéquate pour les municipalités représentées par la TPÉCN.

En termes de transport en commun, les villes de Mascouche, Terrebonne et Repentigny sont chacune desservies par une station du train de l’Est. La ligne est cependant peu utilisée, alors que les départs aux heures de pointe sont limités.

«Quand on veut comparer les services du train de l’Est avec ce que représente un REM, qui est vraiment le mode futur, où on aura du service en heure de pointe aux 10 minutes. On pourra se déplacer et faire de longues distances», a expliqué Mme Deschamps.

