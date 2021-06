Les Nets éliminent les Celtics

Les Nets de Brooklyn ont signé une victoire de 123 à 109 pour remporter la série de premier tour les opposant aux Celtics de Boston en cinq parties, mardi soir, au Barclays Center.

En deuxième ronde, la formation new-yorkaise se mesurera aux Bucks de Milwaukee, qui ont précédemment balayé le Heat de Miami. Il s’agit des deux seuls clubs de la NBA qui ont franchi la première ronde pour le moment.

Dans le dernier match de la série contre les Celtics, c’est James Harden qui a sonné la charge. Le vétéran de 31 ans a amassé 34 points, neuf rebonds et 10 mentions d’assistance. Kyrie Irving et Kevin Durant n’ont pas été en reste. Ils ont respectivement récolté 25 et 24 points. Voulant être sûr de mettre fin aux hostilités, l’entraîneur-chef des Nets, Steve Nash, a utilisé son trio de vedettes pendant plus de 37 minutes.

Dans le camp des perdants, Jayson Tatum a travaillé très fort. L’ailier fort des Celtics a fourni 32 points, neuf rebonds et cinq passes décisives.