Montréal se déconfine, les cônes orange se multiplient

La valse des cônes orange se poursuit à Montréal cet été, si bien que les automobilistes qui se déconfinent se buteront à plusieurs entraves sur les routes de la métropole, avertit Mobilité Montréal.

C’est ce qu’a affirmé mardi l’organisme qui supervise l’organisation des chantiers routiers dans la métropole. Avec l'allègement des mesures sanitaires, la Ville de Montréal et le ministère des Transports du Québec (MTQ) exhortent d’ailleurs les Montréalais à favoriser le transport collectif ou actif.

Les automobilistes de l’ouest de l’Île et de la Montérégie doivent s’attendre à une multiplication des entraves durant la saison estivale. Si la réouverture du pont de l’Île-aux-Tourtes devait être complétée en juin, une quinzaine d’autres tronçons feront l’objet de travaux cet été.

«L’autoroute 13, ça va être un secteur chaud», a notamment évoqué le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin.

Sur l’autoroute 40 aussi, les entraves promettent d’être nombreuses. Les équipes du Réseau express métropolitain (REM) travailleront notamment à compléter la structure aérienne à la hauteur de Pointe-Claire. Un peu plus à l’ouest, le ministère prévoit une «entrave de longue durée» en raison du remplacement d’une dalle de béton.

Les traversées reliant Montréal à ses rives sud et nord seront aussi mises sous pression. Tant les ponts Honoré-Mercier, Louis-Bisson et Pie-IX, ainsi que le tunnel Louis-H.-La Fontaine, subiront des chantiers plus ou moins importants.

À l’automne, «ça va paraître»

Au total, Mobilité Montréal s’attend à poursuivre ou à entreprendre une cinquantaine de projets «majeurs» au courant de l’été. Le ministère des Transports du Québec (MTQ) et la Ville en supervisent environ vingt chacun.

Or, les cônes orange devraient lentement disparaître à mesure que les feuilles se coloreront, elles, d’orange et de jaune. C’est que la Ville de Montréal a déjà prévu reporter le tiers des chantiers qui devaient d’abord se poursuivre en 2021.

«Ça va paraître», a signifié M. Sabourin.

Vers une voie de sortie pour le SRB?

Tant le REM que le réseau de la Société de transports de Montréal (STM) poursuivront des travaux durant les trois prochains mois. La STM est encore loin d’avoir terminé son projet de service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, mais elle voit la lumière au bout du tunnel.

Le tronçon lavallois du tracé devrait être complété à la fin de l’été, a constaté le directeur principal du projet de SRB, Marc Dionne. Une mise en service partielle est même envisageable à l’automne.

Quant au REM, il prépare la mise en service d’une «sous-station électrique» sur la rue Wellington, mais c’est le travail en hauteur sur l’A-40 qui promet de créer le plus d’entraves.

