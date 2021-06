Montréal: un nonagénaire porté disparu dans Saint-Léonard

La police de Montréal sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 90 ans qui manque à l’appel depuis lundi.

Souffrant d’Alzheimer, Rosaire Pelletier a quitté son domicile dans l’arrondissement de Saint-Léonard ver 15 h, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le nonagénaire mesure 1,62 m, pèse 59 kg et a les yeux bruns et les cheveux blancs, selon la description de la police. Il porte des lunettes et s’exprime en français.

Quand il a été vu pour la dernière fois, l’homme portait un manteau beige, un pantalon bleu foncé, une casquette noire et un collier en tissu avec carte d’identité.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.