Novacap investit dans l’entreprise montréalaise Cofomo

La firme de placement québécoise Novacap a annoncé mardi un partenariat avec l’entreprise montréalaise Cofomo qui lui permet une mise de participation «importante».

Le montant de l’investissement de Novacap dans le géant montréalais des services-conseils en technologies de l’information n’a pas été dévoilé.

«Nous sommes fiers de nous associer à Cofomo, une entreprise de premier plan du secteur des TI qui présente une feuille de route et une croissance des plus impressionnantes depuis les 26 dernières années», a indiqué par communiqué Pascal Tremblay, chef de la direction et associé directeur de Novacap.

«Cet investissement, à la hauteur de nos aspirations, nous ouvre la possibilité de consolider notre leadership dans le marché canadien, en plus de collaborer et d'intégrer nos forces communes», a réagi de son côté Régis Desjardins, président de Cofomo.

Le partenariat vise à renforcer la croissance de Cofomo, qui compte maintenir ses équipes réparties à Montréal, Québec et Ottawa.

«Ce partenariat constitue une étape importante de la stratégie de croissance de Cofomo, et nous avons pleine confiance en sa capacité de croître et de maintenir sa position de leader du secteur des services-conseils en TI au Canada», a ajouté M. Tremblay.