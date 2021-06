QAnon inquiète les autorités religieuses

Le phénomène QAnon est généralement associé aux théoriciens du complot et à leur influence politique. J’ai abordé la question à quelques reprises, par exemple ici, en novembre 2020, ou encore ici, en février de cette année.

Si j’ai d’abord cru que l’influence de QAnon deviendrait négligeable après la défaite de Donald Trump et l’assermentation de Joe Biden, il semble que le mouvement soit encore assez actif pour inquiéter les autorités de différentes confessions aux États-Unis. C’est du moins ce qu’indique le centre de recherche indépendant Public Religion Research Institute.

Vous saviez probablement déjà que les adeptes de Q se retrouvent plus souvent chez les partisans républicains, ce qui contribue à expliquer la popularité de politiciens ou de politiciennes hors normes comme Marjorie Taylor Green et le ralliement, souvent forcé, de plusieurs élus à Donald Trump. Les complotistes sont suffisamment nombreux pour exercer un poids politique bien réel.

Ce qui me semble nouveau avec le phénomène Q, c’est que ceux qui y adhèrent ne se limiteraient plus à remettre en question l’univers politique ou les grands médias: la désinformation dont ils s’abreuvent les amène également à remettre en question les propos ou interprétations de leurs pasteurs.

S’il peut paraître paradoxal que des dirigeants qui misent sur la foi subissent la concurrence des croyances de Q, il s’agit d’un indicateur supplémentaire de l’ampleur du phénomène. Certains évangélistes, ayant eux-mêmes semé le doute au sujet des dirigeants depuis plusieurs années, récoltent maintenant le fruit étonnant de leur labeur. Pour un nombre significatif d’Américains, il ne subsiste aucune confiance dans les différentes élites et la déconnexion avec le monde réel est quasi totale.

Le phénomène Q m’inquiète parce qu’il est le reflet de la dérive d’une portion non négligeable de gens qui souhaitent changer durablement le système et qui sont prêts à jeter le bébé avec l’eau du bain. Il n’est guère surprenant que les fondements des régimes démocratiques ne leur paraissent plus incontournables. Au diable l’équilibre des pouvoirs et le respect des traditions s’il s’agit de renverser l’ordre établi.

Le site AXIOS rappelait d’ailleurs hier qu’un autre sondage, celui-là mené par Ipsos la semaine dernière, avançait que 15% de nos voisins du Sud croient que les médias, l’univers politique et le monde financier sont contrôlés par des adeptes d’une secte satanique composée de pédophiles se livrant à la traite des enfants.

Alors que Joe Biden s’accroche encore à l’espoir d’atténuer la polarisation et qu’on espérait une vie politique plus saine et plus normale après la défaite de Trump, on peut croire qu’il n’en sera rien pour un bon moment encore. J’y reviens souvent, mais l’échéance électorale de 2022 sera importante à plus d’un titre.

Si les républicains devaient reprendre le contrôle de la Chambre des représentants et regagner aussi le Sénat, les élus du GOP ne seraient pas tentés de s’écarter des candidats controversés et de la mouvance QAnon. Les États-Unis me passionnent depuis mon tout jeune âge et ils ne cessent jamais de m’étonner, pour le meilleur et pour le pire.

L’entrée en scène de Donald Trump a exposé des phénomènes habituellement marginaux. Maintenant que ces complotistes n’évoluent plus dans l’ombre et qu’ils sont parvenus à infiltrer le Congrès, il sera particulièrement important d’observer la suite de leur progression.