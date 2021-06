Retour satisfaisant de Philibert-Thiboutot

À sa première course depuis sa blessure au tendon d’Achille le 7 mai en Oregon, Charles Philibert-Thiboutot a signé sa meilleure performance depuis 2016, mardi, à la rencontre de Montreuil.

L’olympien des Jeux de Rio a terminé en 6e place en vertu d’un chrono de 3 min 36 s au 1500 m. Sa performance va lui permettre de se hisser dans le top 45 mondial, dont le prochain classement sera publié, mercredi, lui qui pointe actuellement au 54e rang.

L’état de santé de Philibert-Thiboutot a progressé dans les derniers jours, ce qui l’a incité à s’envoler pour la France. « J’ai reçu des traitements-chocs la semaine dernière, a-t-il imagé. J’ai reçu des injections de cortisone en plus de traitements de physiothérapie qui m’ont permis de revirer la situation. »

« Après deux ou trois bonnes séances de course, nous avons pris le pari de participer à la rencontre de Montreuil, de poursuivre le protégé de Félix-Antoine Lapointe. Nous sommes dans le sprint final de la sélection pour les Jeux olympiques et on doit mettre toutes les chances de notre bord. On sent l’urgence de la situation. »

Lapointe abonde dans le même sens. « Charles doit faire des points et on n’a pas le luxe de ne pas compétitionner, a-t-il résumé. La marge de manœuvre est mince, mais il a fait un super pas dans la bonne direction, aujourd’hui [mardi]. Après deux entraînements en trois jours où il n’a pas ressenti de douleur, on a décidé d’aller en Europe. »

Philibert-Thiboutot se disait satisfait de sa prestation. « J’ai manqué de puissance dans le dernier 150 mètres, mais c’est une performance très solide compte tenu que j’ai arrêté complètement pendant 12 jours, a-t-il expliqué. Ma forme du début du mois va revenir rapidement si je peux enchaîner les courses. Si je retrouve ma forme, c’est réaliste de croire que je pourrai courir 3 min 34 s ou 3 min 35 s. Après deux semaines assez difficiles, je suis de retour sur les rails. »

Rien d’acquis

S’il voit d’un bon œil son bond jusqu’à la 41e position mondiale, Philibert-Thiboutot est pleinement conscient qu’il n’y a rien d’acquis.

« C’est une bonne nouvelle de se retrouver en 41e place, mais c’est fou, la profondeur extrême que l’on retrouve au 1500 m, a-t-il souligné. Il y a une trentaine de gars qui ont réalisé leur standard contrairement à une vingtaine dans d’autres épreuves. Espérer me qualifier pour les Jeux sans réussir le standard olympique de 3 min 35 s est un peu risqué. C’est possible de réaliser le standard et c’est le scénario A. Sinon, je dois réussir de bons temps pour améliorer mon classement et conserver ma place dans le top 45. Je vise la Lune et au pire, j’atteindrai les étoiles. »

Accepté dans une autre rencontre du Tour continental C qui aura lieu le 7 juin à Prague, Philibert-Thiboutot espère prendre le départ de la rencontre de Marseille deux jours plus tard. « Avant d’accepter Charles, les organisateurs voulaient s’assurer qu’il soit en forme. On espère qu’il en a assez fait. »

« À Montreuil, j’ai battu plusieurs gars qui seront à Marseille », de conclure Philibert-Thiboutot.