Suis-je anormale?

Il me semblait avoir lu que quand le sexe marchait fort dans un couple, c’était le signe qu’il était solide. Alors que je parlais de ma situation avec ma sœur, elle m’a dit que c’était faux. En voici donc une description pour que vous puissiez me donner votre opinion.

Mon conjoint et moi, on est ensemble depuis sept ans. À l’été 2020, lors du grand déconfinement, c’est comme si les vannes de mon chum s’étaient ouvertes d’un coup pour lui faire réaliser que la vie passait vite et que rien ne l’obligeait à rester en couple avec une fille qui était de moins en moins à la hauteur sur le plan sexuel. Car c’était vrai que pendant les premiers mois de confinement, je lui avais fait part de ma lassitude à faire l’amour, même si je l’aimais encore.

Il a donc eu une aventure qu’il m’a révélée en septembre, m’annonçant par la même occasion qu’il pensait me quitter. Ce que je ne voulais pour rien au monde, tout en étant prise avec mon manque d’envie pour le sexe qui brouillait les cartes. Le reconfinement est arrivé avant qu’il n’exécute son projet.

On a donc repris, télétravail et vie à deux, dans notre appartement commun. Et c’est comme si son aveu d’infidélité m’avait stimulée et redonné l’envie de faire l’amour avec lui. Pire encore, c’est comme si ça avait décuplé mon envie de lui, puisque c’est plus fort qu’au début de notre vie à deux. Il ne parle plus de séparation pas plus que je ne reviens sur le sujet de sa tricherie de peur de réveiller son envie de partir.

Parlant de ça avec ma sœur, qui a toujours été ma confidente, elle m’a signifié qu’elle ne partageait pas ma sérénité concernant notre façon de régler cette affaire. Selon elle, ce n’est pas parce qu’on baise comme jamais auparavant que l’affaire est classée pour autant. J’aimerais vous lire là-dessus, car j’aurais tellement peur de réveiller un démon endormi.

Anonyme

L’équation automatique entre satisfaction sexuelle et satisfaction de couple est loin d’être vérifiable. Il arrive souvent aussi qu’en période de crise, comme celle que vous avez vécu et qui vous a fait craindre de perdre votre conjoint, la réaction du couple soit de retourner à une relation très intense pour pondérer leur stress. Se servir de la sexualité pour sublimer votre peine, c’est correct, mais ce n’est pas suffisant pour le voyage au long cours que vous semblez vouloir poursuivre ensemble.

Et là où votre sœur a particulièrement raison, c’est quand elle vous exhorte à faire le point avec votre homme sur ce qui s’est passé et sur ce que vous envisagez pour votre avenir commun. Si le seul fait d’aller au fond des choses pour clarifier le portrait de votre avenir commun était suffisant pour redonner à votre conjoint l’envie de vous tromper de nouveau, ça en dirait long sur son manque de sérieux.