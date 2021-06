Une nouvelle usine et des projets d'exportation pour Loop Mission

Loop Mission, une entreprise spécialisée dans la revalorisation d’aliments, vient d'acquérir une nouvelle usine à Boisbriand dans le but de diversifier ses activités et de commencer à exporter ses produits et son savoir-faire.

Fondée en 2016, l’entreprise connait une fulgurante ascension qu’elle compte poursuivre avec ce projet estimé à 10 millions $. Basé sur le principe de l'économie circulaire, son modèle d'affaires vise à revaloriser des aliments rejetés par l'industrie alimentaire. En plus des jus de fruits et légumes imparfaits, Loop Mission commercialise des bières brassées à partir de pain de la veille, un gin à base de retailles de pommes de terre et des savons faits d'huile de cuisson recyclée, parmi d'autres produits. Jusqu'ici, l'entreprise calcule avoir sauvé plus de 5 388 tonnes d'aliments.

La nouvelle usine, située dans le parc industriel de Boisbriand, sera destinée à la transformation, au conditionnement et à la distribution de produits faits à partir d'aliments revalorisés. Elle sera équipée de lignes de production plus rapides et plus efficaces que l'ancienne usine que Loop Mission laisse derrière elle, située à Anjou.

COURTOISIE LOOP MISSION

«Depuis 5 ans, c'est nous que les entreprises appellent lorsqu'elles ont des sous-produits qui pourraient être revalorisés. Ça nous est arrivé de refuser de les prendre parce qu'on manquait de place. Grâce à l'acquisition de ce nouvel espace, plus grand, on va pouvoir passer à une autre étape», a expliqué David Côté, fondateur de l'entreprise avec Julie Poitras-Saulnier et Frédéric Monette, également vice-président de Courchesne Larose, important distributeur de fruits et légumes.

Conditionner les aliments récupérés pour pouvoir les revendre à d'autres entreprises est le nouvel objectif de Loop Mission, qui souhaite ainsi revaloriser 20 000 tonnes d'aliments supplémentaires annuellement.

«Le but, c'est d'augmenter notre capacité de production pour pouvoir prendre les aliments et les sauver quand ils sont disponibles. On va les mettre en poudre, en gelée, en purée, par exemple. Un fabricant pourra nous les acheter et les utiliser comme ingrédients et comme ça, il pourra dire qu'il fait de l'économie circulaire», a détaillé David Côté.

L'entreprise se lance également dans l'exportation, a poursuivi l'entrepreneur. «On commence à exporter nos produits aux États-Unis, ainsi que notre savoir-faire en Europe et en Australie, où des entreprises se développent sur l'exemple de notre modèle d'affaires. La nouvelle usine va nous permettre de pouvoir répondre à la demande.»

Une quarantaine de personnes travaillent présentement à la production chez Loop Mission. Dès l'entrée dans la nouvelle usine à l'automne prochain, une douzaine d'autres emplois devraient être créés, estime l'entreprise.