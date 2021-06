Une rentrée sans masque ni bulle-classe au primaire et au secondaire

Les élèves du primaire et du secondaire pourront dire adieu aux masques et aux bulles-classes cet automne, à condition qu’au moins 75% des 12 à 17 ans aient reçu leur deuxième dose de vaccin d’ici la rentrée, a appris Le Journal.

C’est du moins ce que devrait annoncer le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, mercredi matin lors d’un point de presse, à moins de changements de dernière minute.

Le plan de la rentrée scolaire qui sera présenté sera aussi conditionnel à une mise à jour, qui sera faite début août, en fonction des conditions épidémiologiques.

Si le taux de vaccination est suffisant, Québec prévoit un retour «100% à la normale» pour les élèves et le personnel du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation aux adultes, a -t-on indiqué au réseau scolaire mardi.

La seule mesure sanitaire qui restera en place serait le lavage des mains et la désinfection des surfaces.

Des classes pourraient aussi basculer en enseignement à distance si une éclosion survenait dans le groupe d’élèves. Ces situations continueront d’être gérées au cas par cas, en collaboration avec les autorités régionales de santé publique.

Lundi, la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, a aussi annoncé que la rentrée dans les cégeps et les universités se fera sans distanciation physique, si au moins 75% des 16 à 29 ans ont reçu leurs deux doses de vaccin. Québec n’a toutefois pas voulu s’avancer dès maintenant sur le maintien ou non du port du masque en classe pour les étudiants collégiaux et universitaires.

Par ailleurs, la vaccination des élèves de 12 à 17 ans va bon train. Près de la moitié des 534 000 jeunes à vacciner ont déjà pris rendez-vous via Clic Santé, alors que la vaccination en milieu scolaire commence la semaine prochaine.