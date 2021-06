10 M$ pour soutenir les familles d'accueil: le milieu réagit

Le syndicat qui représente les familles d’accueil s’est réjoui de l’annonce de l’investissement de 10M$ annoncé par le gouvernement du Québec mercredi.

• À lire aussi: Québec investira 10 M$ pour soutenir les familles d'accueil

«Je suis contente que notre cri du cœur ait été entendu», a mentionné la présidente de l'Association démocratique des ressources à l'enfance du Québec (ADREQ)-CSD, Diane Thomas.

«Nous sommes très contents parce que ça concorde en tout point à ce que l'on a demandé dans notre mémoire déposé à la commission Laurent», a-t-elle confié à TVA Sherbrooke.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé, mercredi, qu’il allait injecter une somme de 10M$ pour aider à soutenir et encadrer les familles et les jeunes qui ont des besoins spécifiques, mais qui n'ont pas toujours les ressources nécessaires. Avec cet appui, il vise à améliorer l'attraction et la rétention des familles d'accueil du Québec, alors qu’il en manque en ce moment. Tout comme il manque de personnel en centres jeunesse.

«Il y a des régions où on peut compter sur nos deux mains le nombre de places disponibles. Donc les ressources doivent être adaptées aux enfants, on n’a plus beaucoup le choix», a expliqué Mme Thomas, à TVA Nouvelles.

«On était déjà au fond du baril et on est allés encore plus profondément, malheureusement, parce que les choses n'arrivent pas assez vite», a pour sa part expliqué Danny Roulx, qui représente l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)-Estrie.

Les intervenants qui travaillent dans les services sociaux devraient avoir droit à de meilleures conditions de travail, selon M. Roulx. «On demande des congés pour tous les intervenants et on ne les a pas. On demande 5% pour l'attraction et la rétention, on ne l'a pas. On demande une prime de rétention pour les intervenants qui sont au top des échelons pour les retenir et conserver leur expérience et on ne l'a pas non plus», a-t-il dit.

«Dans ce contexte, pourquoi Québec ne s'attarde-t-il pas davantage à la prévention, comme le suggère le rapport Laurent?» s’est questionné Martin Robert, qui cumule plus de 40 ans comme travailleur social, en entrevue à TVA Nouvelles.

«C'est inquiétant d'une certaine façon parce que ça montre à quel point, de plus en plus, les enfants, pour être aidés, doivent passer par la Direction de la protection de la Jeunesse (DPJ). Il faudrait qu'on intervienne avec beaucoup plus de force en amont de la DPJ, avant que les situations soient signalées. Ça veut donc dire développer du soutien social de proximité», a ajouté M. Robert.

Les 10M$ octroyés par Québec ne prévoient pas de mesures d’aide supplémentaires pour les centaines de familles d'accueil de proximité, qui attendent toujours d'être reconnues par la DPJ.

Il peut s’écouler jusqu’à 6 mois, parfois plus, avant d’avoir le statut de famille accréditée. Ces dernières n'ont parfois d'autre choix que de s'endetter. D’autant plus que les prestations ne sont pas rétroactives et que les familles ne peuvent percevoir de prestation du Régime québécois d'assurance parentale, le RQAP, puisqu'elles ne sont pas les parents biologiques ou adoptifs de l'enfant.

Des discussions sont toujours en cours entre le gouvernement et le syndicat des familles d'accueil pour tenter de trouver une solution à ce problème.

«Nous, on ne peut pas négocier avec le gouvernement pour ces familles postulantes, car elles n'ont pas signé de contrat. Il faut absolument que le ministère change cette règle-là qui fait qu'elles sont accréditées après 6 ou 8 mois. Si elles étaient accréditées le jour 1, soit le jour où la DPJ leur confie l'enfant, là ils seraient membres et là l'impact de l'entente collective serait applicable sur-le-champ», a expliqué Diane Thomas.