LEFEBVRE, Jean-Maurice



À Laval, le 27 mai 2021 à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jean-Maurice Lefebvre, fils de Antonio Lefebvre et Jeanne Gendron.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Huguette Leduc et il était le père de feu Diane et feu Bruno.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux fils Richard (Linda), Sylvain (Mona), ses 4 petits-enfants, Guillaume, Étienne, Alexys, Emma ainsi que plusieurs frères, soeur, neveux, nièces et de nombreux amis.Les détails des funérailles seront communiqués cet automne selon l'évolution de l'état actuel des recommandations à respecter.