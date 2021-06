2e trimestre: les profits de la Banque Laurentienne en forte hausse

Les profits de la Banque Laurentienne ont bondi de près de 500 % au deuxième trimestre.

Pour le trimestre clos le 30 avril, l’institution financière québécoise a rapporté mercredi un résultat net de 53,1 millions $, ou 1,15 $ par action dilué, comparativement à 8,9 millions $, ou 0,13 $ par action diluée pour la même période en 2020.

Le résultat net ajusté est passé de 11,9 millions $, ou 0,20 $ par action, à 56,7 millions $, ou 1,23 $ par action.

Pour les six mois clos le 30 avril, le résultat net atteint 97,9 millions $, ou 2,11 $ par action diluée, par rapport à 41,1 millions $, ou 0,81 $ par action diluée, un an plus tôt.

Le résultat net ajusté des six derniers mois est de 104,3 millions $, ou 2,26 $ par action, versus 48,8 millions $, ou 0,99 $ par action.

Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires a été de 8,6 % pour le deuxième trimestre, comparativement à 1,0 % l’an dernier. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté a été de 9,2 % au cours du deuxième trimestre par rapport à 1,5 % en 2020.

«La dynamique que nous avons créée au premier trimestre 2021 s'est poursuivie au deuxième trimestre, grâce à une solide performance du secteur Marchés des capitaux, à une diminution des provisions pour pertes sur créances et à la poursuite de notre rigueur en matière de gestion des coûts», a dit la présidente et chef de la direction, Rania Llewellyn, dans un communiqué.

«Nous sommes heureux de célébrer le 175e anniversaire de la Banque Laurentienne au cours de la prochaine année avec nos clients, nos employés, nos investisseurs et nos collectivités, a-t-elle poursuivi. Ce jalon historique est l'occasion de souligner notre passé remarquable et de tirer parti de nos racines solides pour bâtir une croissance et une rentabilité durables.»