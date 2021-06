GERVAIS, Marie-Paule



À Saint-Jérôme, le 18 mai 2021, à l'âge vénérable de 96 ans, est décédée Marie-Paule Gervais, épouse de feu Jean Cloutier.Elle laisse dans le deuil les familles de ses 7 enfants Jean-Donald, Danielle, Diane, Normand, Denise, feu Yves et Patrice, ses 14 petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants, leurs conjoints et enfants, de même que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances dès 9h00, le samedi, 10 juillet 2021, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 chemin de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, QC, H4N 2N6.La célébration de vie aura lieu à 11h00 et sera suivie de l'inhumation des cendres au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à 14h30 en tout respect avec les normes sanitaires applicables à cette date.Les dons In Memoriam à la Fondation Groupe Santé Arbec sont les bienvenus.