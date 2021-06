MYRE, Raymonde



À Saint-Eustache, le 8 avril 2021, à l'âge de 75 ans est décédée Mme Raymonde Myre, épouse de feu Louis Lebel.Elle laisse dans le deuil ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.Les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille et ses cendres seront inhumées au cimetière de Saint-Benoit (Mirabel) le samedi 5 juin à 10h.Elle fut confiée au:SAINT-EUSTACHE, QC 450-473-5934